Отстегивайтесь.
В среду пройдет экспирация...
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:02
Отстегивайтесь.
В среду пройдет экспирация...
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:33
St/2
до среды откатить должны, где-то на 3450 а то и 3480 даже.
Может Трамп договорится или ещё что, но судя по всему, вполне таки реально.
Увидим в понедельник, уже на азии ясно будет.
Кстати, уже растём, зеленая дневная будет, возможно.
Лой не обновили, может и конец коррекции быть.
Додано: Суб 12 вер, 2020 00:48
Этого не знает никто. Западное побережье уже лет десять ездит на водороде. Когда-то меня тут называли сумасшедшим, когда я говорил о сланцевом гаазе и особенно о сланцевой нефти. Особенно рыготали руссишешвайны. Я тогда жил в Америке и платил зимой за газ $300+ и буквально через два года, благодаря материализации этого сланца, я уже платил по $70.
Всего два года и новая эпоха. Огромный путь от идеи до её практической реализации.
Технология электроводородных авто уже есть и надо просто угадать или вычислить, которая из компаний реализует её наилучшим образом и станет лидером.
Это тоже непростая задача.
Вы в большинстве технари, вы и вычисляйте.
А я по специальности диверсант. И по жизни гуманитарий. Поэт. Философ. Финансист. Я просто рассуждаю, прислушиваюсь к сигналам из космоса и угадываю.
Додано: Суб 12 вер, 2020 09:06
Лой не обновили (3,340.97), а то план на понеділок був би дуже зрозумілим!
Так що дійсно будемо спостерігати...
Про що Трамт там договориться? Про додаткові стимули?
- Читав, шо по стимулам не домовились. Здається лити немає чого...
Додано: Суб 12 вер, 2020 13:58
Чи будуть стимули?
Expect 2 'major waves' of unemployment if D.C. gridlock continues, Obama economic advisor says
Імхо, стимулів не буде...
Додано: Суб 12 вер, 2020 14:00
Айрмакс...фор ю...
Додано: Суб 12 вер, 2020 14:16
change_pm Стимулы есть, их не может не быть.
Вы их, не замечаете.
Например, в пятницу - лили фунт и заходили через бакс в фонду.
Общеозвученные причины падения фунта, дескать Брексит жесткий и т.д., но что на самом деле происходило, достаточно посмотреть на остальные пары, да вот на канадца.
Мы, наблюдаем согласованные попытки "всего мира", спасти мировую экономику.
То, что США в основе мировой экономики, никем не оспаривается.
Спасаем Америку.
Не люблю озвучивать прогнозы, т.к. всё может измениться по ходу торгов.
Однако, предварительно, ожидаю роста, мощнейшее сопротивление - около 3100, но для этого - надо пройти 3266.
Таким образом, на начало недели, ожидаю рост от 3266 до 3408.
Альтернатива, рост до 3408, после падение на 3266.
Открытие уже покажет, что и как.
Уже на неделе, после экспиры - превалирует сценарий роста.
Торговать сейчас, нужно в течение дня, т.к. ситуация непрерывно меняется и риски резких движений - огромны.
Востаннє редагувалось Replay в Суб 12 вер, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 вер, 2020 14:16
Я не такой агрессивный, мое дно - 100 за акцию.
Додано: Суб 12 вер, 2020 14:22
change_pm Лой недели был 3293 где-то, лень точно смотреть.
Вот его, не обновили!
Пока его не обновят, говорить о Обвале -некорректно.
тренд - восходящий, если что, сохраняется!
Ниже 3200 пройдут, будет вероятность смены тренда выше.
3100 прошивают, Обвал на массовом закрытии лонгов!
Додано: Суб 12 вер, 2020 14:33
Я зарёкся слушать этих болтунов.
Есть большой опыт и набитые шишки.
Часто склонен действовать с точностью до наёборот.
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