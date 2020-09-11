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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 12 вер, 2020 14:46
Replay написав:change_pm Лой недели был 3293 где-то
, лень точно смотреть.
Вот его, не обновили!
Пока его не обновят, говорить о Обвале -некорректно.
тренд - восходящий, если что, сохраняется!
Ниже 3200 пройдут, будет вероятность смены тренда выше.
3100 прошивают, Обвал на массовом закрытии лонгов!
Не треба дивитись, імхо, в різних терміналах по різному. Я бачу лой 3310, але це неважливо.
Будемо спостерігати, що буде відбуватись ...
Replay написав:change_pm Стимулы есть, их не может не быть.
Вы их, не замечаете.
Например, в пятницу - лили фунт и заходили через бакс в фонду.
Общеозвученные причины падения фунта, дескать Брексит жесткий и т.д., но что на самом деле происходило, достаточно посмотреть на остальные пары, да вот на канадца.
Може бути!
Хоча тут така справа - індекси падають, а два моїх фарма тікера ростуть.
Гроші звідкись туди перетікають...
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change_pm
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