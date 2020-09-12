Не треба дивитись, імхо, в різних терміналах по різному. Я бачу лой 3310, але це неважливо.
Будемо спостерігати, що буде відбуватись ...
Replay написав:change_pm Стимулы есть, их не может не быть.
Вы их, не замечаете.
Например, в пятницу - лили фунт и заходили через бакс в фонду.
Общеозвученные причины падения фунта, дескать Брексит жесткий и т.д., но что на самом деле происходило, достаточно посмотреть на остальные пары, да вот на канадца.
Може бути!
Хоча тут така справа - індекси падають, а два моїх фарма тікера ростуть.
Гроші звідкись туди перетікають...