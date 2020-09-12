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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:46

  Replay написав:change_pm Лой недели был 3293 где-то, лень точно смотреть.
Вот его, не обновили!
Пока его не обновят, говорить о Обвале -некорректно.
тренд - восходящий, если что, сохраняется!
Ниже 3200 пройдут, будет вероятность смены тренда выше.
3100 прошивают, Обвал на массовом закрытии лонгов! :D

Не треба дивитись, імхо, в різних терміналах по різному. Я бачу лой 3310, але це неважливо.

Будемо спостерігати, що буде відбуватись ... :)

  Replay написав:change_pm Стимулы есть, их не может не быть.
Вы их, не замечаете.
Например, в пятницу - лили фунт и заходили через бакс в фонду.
Общеозвученные причины падения фунта, дескать Брексит жесткий и т.д., но что на самом деле происходило, достаточно посмотреть на остальные пары, да вот на канадца.

Може бути!
Хоча тут така справа - індекси падають, а два моїх фарма тікера ростуть.
Гроші звідкись туди перетікають...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:54

Бачили вже? :)

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change_pm
 
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З нами з: 03.02.16
Подякував: 62 раз.
Подякували: 491 раз.
 
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