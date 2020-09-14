Поздравляю.
Можно шампанского и желато-чоколато до утра.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:36
Додано: Вів 15 вер, 2020 02:12
22 сентября в 4:30 p.m. EST Tesla's battery day announcement предположительно о создании dry electrode technology батареи с ресурсом в 1 миллион миль.
Какие будут предложения?
Кто за то, чтобы продолжить игру?
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:26
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