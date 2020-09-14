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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:36

  trololo написав:Отдал теслу, было немного. По 409 брал по 350


Поздравляю.
Можно шампанского и желато-чоколато до утра. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 02:12

22 сентября в 4:30 p.m. EST Tesla's battery day announcement предположительно о создании dry electrode technology батареи с ресурсом в 1 миллион миль.
Какие будут предложения? :roll:
Кто за то, чтобы продолжить игру? :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:26

  trololo написав:Отдал теслу, было немного. По 409 брал по 350

сколько бумаг у вас в портфеле?
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:33

  Libo написав:22 сентября в 4:30 p.m. EST Tesla's battery day announcement предположительно о создании dry electrode technology батареи с ресурсом в 1 миллион миль.
Какие будут предложения? :roll:
Кто за то, чтобы продолжить игру? :lol:

Вчера коллега призналась, что взяла несколько штук в надежде на мировое господство Теслы в скором будущем. Ход мыслей: "Ну оно растет и растет. За электромобилями будущее. Вот я и решила себе прикупить.". #надабрать
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:04

  Gastarbaiter написав: "Ну оно растет и растет. За электромобилями будущее. Вот я и решила себе прикупить.". #надабрать


Билл Гейтс вчера в твите выразил другое мнение, типа, Маск ошибается, будущее за двигателями на биотопливе.
Маск прокоментировл: чувак не рубит фишку.
Даже вселенские умы спорят и не знают точно. :?
Куда уж нам мелким перефирийным спекулям и странствующим офицерам, да еще с подорожной по казенной надобности?! :roll:
Поэтому пока продолжаем агрессивно спекулировать. Скромно и не жадничать. Не зарываться. Пять тыщ в неделю хватит. :shock:
Libo
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  #<1 ... 48495051
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