Поздравляю.
Можно шампанского и желато-чоколато до утра.
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:36
Додано: Вів 15 вер, 2020 02:12
22 сентября в 4:30 p.m. EST Tesla's battery day announcement предположительно о создании dry electrode technology батареи с ресурсом в 1 миллион миль.
Какие будут предложения?
Кто за то, чтобы продолжить игру?
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:26
Додано: Вів 15 вер, 2020 11:33
Вчера коллега призналась, что взяла несколько штук в надежде на мировое господство Теслы в скором будущем. Ход мыслей: "Ну оно растет и растет. За электромобилями будущее. Вот я и решила себе прикупить.". #надабрать
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:04
Билл Гейтс вчера в твите выразил другое мнение, типа, Маск ошибается, будущее за двигателями на биотопливе.
Маск прокоментировл: чувак не рубит фишку.
Даже вселенские умы спорят и не знают точно.
Куда уж нам мелким перефирийным спекулям и странствующим офицерам, да еще с подорожной по казенной надобности?!
Поэтому пока продолжаем агрессивно спекулировать. Скромно и не жадничать. Не зарываться. Пять тыщ в неделю хватит.
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:36
В догонку: завтра ожидается презентация концепта водородного тягача от MB. Hyundai свой концепт представили еще в прошлом году. Может, там на рОкету билеты покупать?
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|