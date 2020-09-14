Поздравляю.
Можно шампанского и желато-чоколато до утра.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:36
Додано: Вів 15 вер, 2020 02:12
22 сентября в 4:30 p.m. EST Tesla's battery day announcement предположительно о создании dry electrode technology батареи с ресурсом в 1 миллион миль.
Какие будут предложения?
Кто за то, чтобы продолжить игру?
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:26
Додано: Вів 15 вер, 2020 11:33
Вчера коллега призналась, что взяла несколько штук в надежде на мировое господство Теслы в скором будущем. Ход мыслей: "Ну оно растет и растет. За электромобилями будущее. Вот я и решила себе прикупить.". #надабрать
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:04
Билл Гейтс вчера в твите выразил другое мнение, типа, Маск ошибается, будущее за двигателями на биотопливе.
Маск прокоментировл: чувак не рубит фишку.
Даже вселенские умы спорят и не знают точно.
Куда уж нам мелким перефирийным спекулям и странствующим офицерам, да еще с подорожной по казенной надобности?!
Поэтому пока продолжаем агрессивно спекулировать. Скромно и не жадничать. Не зарываться. Пять тыщ в неделю хватит.
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:36
В догонку: завтра ожидается презентация концепта водородного тягача от MB. Hyundai свой концепт представили еще в прошлом году. Может, там на рОкету билеты покупать?
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:40
Вопрос ведь не просто в создании электро или водородной передвигающейся тележки. Вопрос в создании передовой технологии, которая станет доминирующей на планете.
И в этом пока впереди всех Тесла и Никола. Остальные только копируют и доганяют.
У нас еще 70 лет назад был Львовский (?) завод электрокаров. Можно сказать, тоже электромобили делали, но их акции я бы не рекомендовал...
ЗЫ Может кто-то когда-то и обгонит Теслу и Николу, вот тогда мы и пересядем в эту новую рокету. Но пока остаемся в этой, на сегодняшний день самой быстрой.
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