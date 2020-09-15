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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:36

  trololo написав:Отдал теслу, было немного. По 409 брал по 350


Поздравляю.
Можно шампанского и желато-чоколато до утра. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 02:12

22 сентября в 4:30 p.m. EST Tesla's battery day announcement предположительно о создании dry electrode technology батареи с ресурсом в 1 миллион миль.
Какие будут предложения? :roll:
Кто за то, чтобы продолжить игру? :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:26

  trololo написав:Отдал теслу, было немного. По 409 брал по 350

сколько бумаг у вас в портфеле?
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:33

  Libo написав:22 сентября в 4:30 p.m. EST Tesla's battery day announcement предположительно о создании dry electrode technology батареи с ресурсом в 1 миллион миль.
Какие будут предложения? :roll:
Кто за то, чтобы продолжить игру? :lol:

Вчера коллега призналась, что взяла несколько штук в надежде на мировое господство Теслы в скором будущем. Ход мыслей: "Ну оно растет и растет. За электромобилями будущее. Вот я и решила себе прикупить.". #надабрать
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:04

  Gastarbaiter написав: "Ну оно растет и растет. За электромобилями будущее. Вот я и решила себе прикупить.". #надабрать


Билл Гейтс вчера в твите выразил другое мнение, типа, Маск ошибается, будущее за двигателями на биотопливе.
Маск прокоментировл: чувак не рубит фишку.
Даже вселенские умы спорят и не знают точно. :?
Куда уж нам мелким перефирийным спекулям и странствующим офицерам, да еще с подорожной по казенной надобности?! :roll:
Поэтому пока продолжаем агрессивно спекулировать. Скромно и не жадничать. Не зарываться. Пять тыщ в неделю хватит. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:36

  Gastarbaiter написав:Ну и опять же, пока Никола выпускает лишь акции, Кенворт в сотрудничестве с Тойотой уже тестируют тягачи на топливных элементах в порту Лос-Анджелеса. Капитализация Николы доганяет капитализацию Paccar. О мир, ты сошел с ума!

В догонку: завтра ожидается презентация концепта водородного тягача от MB. Hyundai свой концепт представили еще в прошлом году. Может, там на рОкету билеты покупать?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:40

  Gastarbaiter написав:В догонку: завтра ожидается презентация концепта водородного тягача от MB. Hyundai свой концепт представили еще в прошлом году. Может, там на рОкету билеты покупать?


Вопрос ведь не просто в создании электро или водородной передвигающейся тележки. Вопрос в создании передовой технологии, которая станет доминирующей на планете.
И в этом пока впереди всех Тесла и Никола. Остальные только копируют и доганяют.
У нас еще 70 лет назад был Львовский (?) завод электрокаров. Можно сказать, тоже электромобили делали, но их акции я бы не рекомендовал...
:lol: :lol: :lol:
ЗЫ Может кто-то когда-то и обгонит Теслу и Николу, вот тогда мы и пересядем в эту новую рокету. Но пока остаемся в этой, на сегодняшний день самой быстрой. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:37

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:50

Libo
будущее за двигателями на биотопливе.

Скорее всего - это так и будет!
Будущее за рикшами. :D
после мировой войнушки.

Удивляет, как меняются настроения инвесторов, ведь всего несколько дней назад, все были "обвалистами".
Бумаги растут не потому, что всё так хорошо а потому, что денег вливают очень много.
Завтра ФРС, все помнят?
Теоретически, народ мог бы и в бакс частично уйти перед заседанием, однако, учитывая приближающиеся выборы, можно предположить, что ФРС рынки кошмарить не будет, вот и API, только что нарисовали "покращення вже сьогоднi".

S&P жду на 3440-3450. как раз за счёт тех.сектора, в ближ. время.
работаем :D
Replay
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