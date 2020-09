Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Міжнародний фондовий ринок / Идеи для торговли

на рынках США Идеи для торговли на рынках США + Додати

тему Відповісти

на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 49505152 Додано: Сер 16 вер, 2020 13:09



Battery day will be the most exciting day in Tesla’s history



Вероятно, мы станем свидетелями крупнейшего энергетического прорыва нашего времени. Илон собирается создать здесь больше богатства, чем Рокфеллер и Королевство Саудовская Аравия вместе взятые. Приготовьтесь к пиру.



(К вашему сведению, это может быть и есть та причина, по которой саудовцы хотели выкупить Теслу полностью. Если все пойдет как надо, Тесла получит за свои энергетические технологии больше, чем от продаж автомобилей).



Я не топлю за Теслу, но сам к пиру на всякий случай приготовлюсь. Может быть это моя птица цвета ультрамарин и её хвост в моей руке уже через неделю!





О чем базикают сегодня миллионы американскких охотников за удачей на своих форумах?Вероятно, мы станем свидетелями крупнейшего энергетического прорыва нашего времени. Илон собирается создать здесь больше богатства, чем Рокфеллер и Королевство Саудовская Аравия вместе взятые. Приготовьтесь к пиру.(К вашему сведению, это может быть и есть та причина, по которой саудовцы хотели выкупить Теслу полностью. Если все пойдет как надо, Тесла получит за свои энергетические технологии больше, чем от продаж автомобилей).Я не топлю за Теслу, но сам к пиру на всякий случай приготовлюсь. Может быть это моя птица цвета ультрамарин и её хвост в моей руке уже через неделю! Libo 2

Повідомлень: 8464 З нами з: 14.11.11 Подякував: 354 раз. Подякували: 4059 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 13:16 Libo написав: ...Может быть это моя птица цвета ультрамарин и её хвост в моей руке уже через неделю! ...Может быть это моя птица цвета ультрамарин и её хвост в моей руке уже через неделю!

смотри только, чтобы хвост не оказался хером. и не совсем в руке. смотри только, чтобы хвост не оказался хером. и не совсем в руке. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14907 З нами з: 09.10.08 Подякував: 2023 раз. Подякували: 4412 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 49505152 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм