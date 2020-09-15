О чем базикают сегодня миллионы американскких охотников за удачей на своих форумах?
Battery day will be the most exciting day in Tesla’s history
Вероятно, мы станем свидетелями крупнейшего энергетического прорыва нашего времени. Илон собирается создать здесь больше богатства, чем Рокфеллер и Королевство Саудовская Аравия вместе взятые. Приготовьтесь к пиру.
(К вашему сведению, это может быть и есть та причина, по которой саудовцы хотели выкупить Теслу полностью. Если все пойдет как надо, Тесла получит за свои энергетические технологии больше, чем от продаж автомобилей).
Я не топлю за Теслу, но сам к пиру на всякий случай приготовлюсь. Может быть это моя птица цвета ультрамарин и её хвост в моей руке уже через неделю!