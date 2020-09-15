RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:09

О чем базикают сегодня миллионы американскких охотников за удачей на своих форумах?

Battery day will be the most exciting day in Tesla’s history

Вероятно, мы станем свидетелями крупнейшего энергетического прорыва нашего времени. Илон собирается создать здесь больше богатства, чем Рокфеллер и Королевство Саудовская Аравия вместе взятые. Приготовьтесь к пиру.

(К вашему сведению, это может быть и есть та причина, по которой саудовцы хотели выкупить Теслу полностью. Если все пойдет как надо, Тесла получит за свои энергетические технологии больше, чем от продаж автомобилей).

Я не топлю за Теслу, но сам к пиру на всякий случай приготовлюсь. Может быть это моя птица цвета ультрамарин и её хвост в моей руке уже через неделю! :lol: :lol: :lol:


Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8464
З нами з: 14.11.11
Подякував: 354 раз.
Подякували: 4059 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:16

  Libo написав:...Может быть это моя птица цвета ультрамарин и её хвост в моей руке уже через неделю!

смотри только, чтобы хвост не оказался хером. и не совсем в руке.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14907
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2023 раз.
Подякували: 4412 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 49505152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89412)
16.09.2020 13:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.