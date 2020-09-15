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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 16 вер, 2020 13:16
Libo написав:
...Может быть это моя птица цвета ультрамарин и её хвост в моей руке уже через неделю!
смотри только, чтобы хвост не оказался хером. и не совсем в руке.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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