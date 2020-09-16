Ну, що народ, які думки після вчорашньої інфи від ФЕДа?
Імхо, готовий до падіння... Питання до яких рівнів?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:51
Ну, що народ, які думки після вчорашньої інфи від ФЕДа?
Імхо, готовий до падіння... Питання до яких рівнів?
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