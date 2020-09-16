Додано: Чет 17 вер, 2020 11:10

І ще одна річ...

Більш, ніби як філософське питання...але дуже стратегічне по акціям.



Вчора SNOW IPOшнів по 120, на ринку вистрілив на 120%.



Що це взагалі відбувається глобально? Дотком бабл 2.0? Наскільки цей ріст sustainable?



Всі ми вже деякий час працюємо з дому. Імхо, вже деякі речі не повернуться туди, де вони були колись. Наприклад, офісна робота, розваги, туризм і так далі.



Працюючи з дома, якось і витрачаєш менше. Менше їж, менше тратиш на потреби і так далі.



Тобто вже можно бачити, що є дві економіки - звичайна і віртуальна.



Звичайна після падіння відросла в 2 рази і якось далі не просувається.



Віртуальна місцями зробила 5-10хх і якось не збирається падати на перший погляд. І віртуальна економіка починає генерувати якісь нові тренди в реальній, міняючи звички людей, міняючи деякі технології.



Наприклад, "зум" зробив не потрібним тревел. Звичайно - це вимушена дія, але факт залишається фактом.

Багато чого можна вирішувати по новому, не витрачати грощі, і саме головне ресурси планети.



Маск робить частину деталей Тесли з алюмінію. Чи це вже новий тренд? І треба вкладати грощі в AA і виробників станків для лиття? Бо це новий тренд, і більшість виробників через деякий час почнуть так робити?



Ще один приклад. Лібо писав, що взяв акції газовозів десь по 3-5 баксів здається за акцію. В той самий час тікер GOGO коштував так само.

Наразі GOGO 14 баксів, газовози не дивився, але імхо там росту практично не було.



Яке у вас колеги враження про те, що відбувається на амерофонді з акціями техів, біомедицини і традиційними тікерами? Яка у вас чуйка?



Я відчуваю, що нова віртуальна економіка формується і місцями вона вже працює повним ходом, але питання чи цеї ріст має економічне підгрунття?



Чи це все ж таки бульбашка, яка скоро лопне? І пройде багато років, перш ніж ціни акцій повернуться на попередні рівні.