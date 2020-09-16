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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 51525354>
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:51

Ну, що народ, які думки після вчорашньої інфи від ФЕДа?

Імхо, готовий до падіння... Питання до яких рівнів?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:10

І ще одна річ...
Більш, ніби як філософське питання...але дуже стратегічне по акціям.

Вчора SNOW IPOшнів по 120, на ринку вистрілив на 120%.

Що це взагалі відбувається глобально? Дотком бабл 2.0? Наскільки цей ріст sustainable?

Всі ми вже деякий час працюємо з дому. Імхо, вже деякі речі не повернуться туди, де вони були колись. Наприклад, офісна робота, розваги, туризм і так далі.

Працюючи з дома, якось і витрачаєш менше. Менше їж, менше тратиш на потреби і так далі.

Тобто вже можно бачити, що є дві економіки - звичайна і віртуальна.

Звичайна після падіння відросла в 2 рази і якось далі не просувається.

Віртуальна місцями зробила 5-10хх і якось не збирається падати на перший погляд. І віртуальна економіка починає генерувати якісь нові тренди в реальній, міняючи звички людей, міняючи деякі технології.

Наприклад, "зум" зробив не потрібним тревел. Звичайно - це вимушена дія, але факт залишається фактом.
Багато чого можна вирішувати по новому, не витрачати грощі, і саме головне ресурси планети.

Маск робить частину деталей Тесли з алюмінію. Чи це вже новий тренд? І треба вкладати грощі в AA і виробників станків для лиття? Бо це новий тренд, і більшість виробників через деякий час почнуть так робити?

Ще один приклад. Лібо писав, що взяв акції газовозів десь по 3-5 баксів здається за акцію. В той самий час тікер GOGO коштував так само.
Наразі GOGO 14 баксів, газовози не дивився, але імхо там росту практично не було.

Яке у вас колеги враження про те, що відбувається на амерофонді з акціями техів, біомедицини і традиційними тікерами? Яка у вас чуйка?

Я відчуваю, що нова віртуальна економіка формується і місцями вона вже працює повним ходом, але питання чи цеї ріст має економічне підгрунття?

Чи це все ж таки бульбашка, яка скоро лопне? І пройде багато років, перш ніж ціни акцій повернуться на попередні рівні.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:17

  change_pm написав:Чи це все ж таки бульбашка, яка скоро лопне? І пройде багато років, перш ніж ціни акцій повернуться на попередні рівні.

В этом весь вопрос. Очень стремно заскочить, возможно, на историческом пике, который мы после этого долго не увидим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:32

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Чи це все ж таки бульбашка, яка скоро лопне? І пройде багато років, перш ніж ціни акцій повернуться на попередні рівні.

В этом весь вопрос. Очень стремно заскочить, возможно, на историческом пике, который мы после этого долго не увидим.

Так тобі завжди стрьомно.
І по 350, і по 330.
От побазікати та відчути свою причетність - тут ти чемпіон.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:34

  ib_investor написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:Чи це все ж таки бульбашка, яка скоро лопне? І пройде багато років, перш ніж ціни акцій повернуться на попередні рівні.

В этом весь вопрос. Очень стремно заскочить, возможно, на историческом пике, который мы после этого долго не увидим.

Так тобі завжди стрьомно.
І по 350, і по 330.
От побазікати та відчути свою причетність - тут ти чемпіон.

Возьми туалетную бумагу на полочке - вытри рот.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:34

Експерт, пілять, хєров.
Із 40 тисячами повідомлень... :D :D
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:37

Нафіг ти тут пишеш, дятєл.
Щоб потім щочки понадувати на київській гілці по нерухомості?
Так і там давно зрозуміли люди, що ти банальний балабол.
Продовжуй вилізувати дупи.
Ось це в тебе виходить найкраще.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:37

У6людок черноротый, ты кроме высеров что-то сгенерить своим мозгом можешь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:43

  airmax78 написав:У6людок черноротый, ты кроме высеров что-то сгенерить своим мозгом можешь?

Ублю.док це ти.
Я сиджу в KO з 46,2.
Тиждень тому половину фіксанув і перейшов в T нижче 29.
Почекаю ексдивіденд і перейду в інше місце.
А ти пиши далі, як тобі стрьомно.
Експєрт хєров з 40 тисячами повідомлень.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:47

Воно тут про генерацію думок щось базікає.
От же клоун.
Ти покажи мені хоча б один пост, де ти щось «сгенерував».
Пости, де ти лижеш дупи, можеш не показувати.
ib_investor
 
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