Ну, що народ, які думки після вчорашньої інфи від ФЕДа?
Імхо, готовий до падіння... Питання до яких рівнів?
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:51
Ну, що народ, які думки після вчорашньої інфи від ФЕДа?
Імхо, готовий до падіння... Питання до яких рівнів?
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:10
І ще одна річ...
Більш, ніби як філософське питання...але дуже стратегічне по акціям.
Вчора SNOW IPOшнів по 120, на ринку вистрілив на 120%.
Що це взагалі відбувається глобально? Дотком бабл 2.0? Наскільки цей ріст sustainable?
Всі ми вже деякий час працюємо з дому. Імхо, вже деякі речі не повернуться туди, де вони були колись. Наприклад, офісна робота, розваги, туризм і так далі.
Працюючи з дома, якось і витрачаєш менше. Менше їж, менше тратиш на потреби і так далі.
Тобто вже можно бачити, що є дві економіки - звичайна і віртуальна.
Звичайна після падіння відросла в 2 рази і якось далі не просувається.
Віртуальна місцями зробила 5-10хх і якось не збирається падати на перший погляд. І віртуальна економіка починає генерувати якісь нові тренди в реальній, міняючи звички людей, міняючи деякі технології.
Наприклад, "зум" зробив не потрібним тревел. Звичайно - це вимушена дія, але факт залишається фактом.
Багато чого можна вирішувати по новому, не витрачати грощі, і саме головне ресурси планети.
Маск робить частину деталей Тесли з алюмінію. Чи це вже новий тренд? І треба вкладати грощі в AA і виробників станків для лиття? Бо це новий тренд, і більшість виробників через деякий час почнуть так робити?
Ще один приклад. Лібо писав, що взяв акції газовозів десь по 3-5 баксів здається за акцію. В той самий час тікер GOGO коштував так само.
Наразі GOGO 14 баксів, газовози не дивився, але імхо там росту практично не було.
Яке у вас колеги враження про те, що відбувається на амерофонді з акціями техів, біомедицини і традиційними тікерами? Яка у вас чуйка?
Я відчуваю, що нова віртуальна економіка формується і місцями вона вже працює повним ходом, але питання чи цеї ріст має економічне підгрунття?
Чи це все ж таки бульбашка, яка скоро лопне? І пройде багато років, перш ніж ціни акцій повернуться на попередні рівні.
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:17
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:48
Мне кажется, во всякие теслы хомячки будут нести свои сбережения по любой цене. Кто из них будет что-то там анализировать и подсчитывать? Растет? - надабрать! И своей массой они вполне могут задавить здравый смысл.
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:13
Мені Тесла до одного місця хоча я б ще зайшов понижче на середньострок.
З того що я читаю по ринку, видно, що крупняк виходить з акцій і затарює хом"яків. Тому я вірю в середньострок в падіння ринку.
Питання хлопці, чи ви вірите, що нова частина економіки вже сформувалась, буде тримати ціну після падіння і рости?
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:39
Отставить упаднические настроения.
Впереди такая интересная осень, столько событий, радостных и не очень. Это именно то, что нам надо.
На американских горках, как в танке, самым главным агрегатом есть не бздеть.
Фондовый рынок имеет свойство быстро восстанавливаться и выходить на новые вершины. Как Змей Горыныч. Отрубили ему голову, а на её месте три новых вырастает. У нас это 300%.
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:48
Медь перспективнее. На электромобиль меди идет в 10 раз больше, чем на авто. Провода и кабеля.
Газовозы брал на холодную зиму. Хай лежать як дрова. І рік-два ще можуть полежати. В отличии от дров, они приносят хороший доход. Даже сейчас в наихудшие для них времена они платят дивиденды 6,5%.
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:55
Libo
Поручік, від вас я саме таку відповідь і очікував!
Як чудово, що очікування співпали з реальністю ...
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:12
Вопрос: что именно будет формировать цену? Хайп или реальные результаты? Хомяку не интересны 6,5% годовых на газовозах. Хомяк верит, что через 100 лет Тесла откроет свой филиал на Альфа Центавра, а через 200 начнет экспортировать Model 3 в соседние галактики.
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:13
|