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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 51525354>
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:51

Ну, що народ, які думки після вчорашньої інфи від ФЕДа?

Імхо, готовий до падіння... Питання до яких рівнів?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:10

І ще одна річ...
Більш, ніби як філософське питання...але дуже стратегічне по акціям.

Вчора SNOW IPOшнів по 120, на ринку вистрілив на 120%.

Що це взагалі відбувається глобально? Дотком бабл 2.0? Наскільки цей ріст sustainable?

Всі ми вже деякий час працюємо з дому. Імхо, вже деякі речі не повернуться туди, де вони були колись. Наприклад, офісна робота, розваги, туризм і так далі.

Працюючи з дома, якось і витрачаєш менше. Менше їж, менше тратиш на потреби і так далі.

Тобто вже можно бачити, що є дві економіки - звичайна і віртуальна.

Звичайна після падіння відросла в 2 рази і якось далі не просувається.

Віртуальна місцями зробила 5-10хх і якось не збирається падати на перший погляд. І віртуальна економіка починає генерувати якісь нові тренди в реальній, міняючи звички людей, міняючи деякі технології.

Наприклад, "зум" зробив не потрібним тревел. Звичайно - це вимушена дія, але факт залишається фактом.
Багато чого можна вирішувати по новому, не витрачати грощі, і саме головне ресурси планети.

Маск робить частину деталей Тесли з алюмінію. Чи це вже новий тренд? І треба вкладати грощі в AA і виробників станків для лиття? Бо це новий тренд, і більшість виробників через деякий час почнуть так робити?

Ще один приклад. Лібо писав, що взяв акції газовозів десь по 3-5 баксів здається за акцію. В той самий час тікер GOGO коштував так само.
Наразі GOGO 14 баксів, газовози не дивився, але імхо там росту практично не було.

Яке у вас колеги враження про те, що відбувається на амерофонді з акціями техів, біомедицини і традиційними тікерами? Яка у вас чуйка?

Я відчуваю, що нова віртуальна економіка формується і місцями вона вже працює повним ходом, але питання чи цеї ріст має економічне підгрунття?

Чи це все ж таки бульбашка, яка скоро лопне? І пройде багато років, перш ніж ціни акцій повернуться на попередні рівні.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:17

  change_pm написав:Чи це все ж таки бульбашка, яка скоро лопне? І пройде багато років, перш ніж ціни акцій повернуться на попередні рівні.

В этом весь вопрос. Очень стремно заскочить, возможно, на историческом пике, который мы после этого долго не увидим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:48

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Чи це все ж таки бульбашка, яка скоро лопне? І пройде багато років, перш ніж ціни акцій повернуться на попередні рівні.

В этом весь вопрос. Очень стремно заскочить, возможно, на историческом пике, который мы после этого долго не увидим.

Мне кажется, во всякие теслы хомячки будут нести свои сбережения по любой цене. Кто из них будет что-то там анализировать и подсчитывать? Растет? - надабрать! И своей массой они вполне могут задавить здравый смысл.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:13

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:Чи це все ж таки бульбашка, яка скоро лопне? І пройде багато років, перш ніж ціни акцій повернуться на попередні рівні.

В этом весь вопрос. Очень стремно заскочить, возможно, на историческом пике, который мы после этого долго не увидим.

Мне кажется, во всякие теслы хомячки будут нести свои сбережения по любой цене. Кто из них будет что-то там анализировать и подсчитывать? Растет? - надабрать! И своей массой они вполне могут задавить здравый смысл.

Мені Тесла до одного місця :) хоча я б ще зайшов понижче на середньострок.

З того що я читаю по ринку, видно, що крупняк виходить з акцій і затарює хом"яків. Тому я вірю в середньострок в падіння ринку.

Питання хлопці, чи ви вірите, що нова частина економіки вже сформувалась, буде тримати ціну після падіння і рости?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:39

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Чи це все ж таки бульбашка, яка скоро лопне? І пройде багато років, перш ніж ціни акцій повернуться на попередні рівні.

В этом весь вопрос. Очень стремно заскочить, возможно, на историческом пике, который мы после этого долго не увидим.


Отставить упаднические настроения. :!:
Впереди такая интересная осень, столько событий, радостных и не очень. Это именно то, что нам надо.
На американских горках, как в танке, самым главным агрегатом есть не бздеть.
Фондовый рынок имеет свойство быстро восстанавливаться и выходить на новые вершины. Как Змей Горыныч. Отрубили ему голову, а на её месте три новых вырастает. У нас это 300%.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:48

  change_pm написав:Маск робить частину деталей Тесли з алюмінію. Чи це вже новий тренд? І треба вкладати грощі в AA і виробників станків для лиття? Бо це новий тренд, і більшість виробників через деякий час почнуть так робити?

Ще один приклад. Лібо писав, що взяв акції газовозів десь по 3-5 баксів здається за акцію. В той самий час тікер GOGO коштував так само.
Наразі GOGO 14 баксів, газовози не дивився, але імхо там росту практично не було.


Медь перспективнее. На электромобиль меди идет в 10 раз больше, чем на авто. Провода и кабеля.
Газовозы брал на холодную зиму. Хай лежать як дрова. І рік-два ще можуть полежати. В отличии от дров, они приносят хороший доход. Даже сейчас в наихудшие для них времена они платят дивиденды 6,5%. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:55

Libo
Поручік, від вас я саме таку відповідь і очікував!
Як чудово, що очікування співпали з реальністю ... 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:12

  change_pm написав:Питання хлопці, чи ви вірите, що нова частина економіки вже сформувалась, буде тримати ціну після падіння і рости?

Вопрос: что именно будет формировать цену? Хайп или реальные результаты? Хомяку не интересны 6,5% годовых на газовозах. Хомяк верит, что через 100 лет Тесла откроет свой филиал на Альфа Центавра, а через 200 начнет экспортировать Model 3 в соседние галактики.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:13

  change_pm написав:Libo
Поручік, від вас я саме таку відповідь і очікував!


Вот видишь, значит я не безнадежен ... :lol:
Libo
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