change_pm написав:Вчора SNOW IPOшнів по 120, на ринку вистрілив на 120%.
Що це взагалі відбувається глобально? Дотком бабл 2.0? Наскільки цей ріст sustainable?
Что касается громких IPO, на которых цены взлетают, и моего личного опыта участия. Через некоторое время рынок падает и цены сильно проседают, значительно ниже IPOшных. Тут их и бери. Алибаба на IPO были по $90, потом просели на $60 и потом только начали свой рост. Аналогичный случай был с Фейсбуком. Снежинка может тоже повтроить этот путь. Поэтому наблюдаем и мотаем на ус. Я не спец в облачной сфере, а что в SNOW такого выдающегося?
4 роки на відновлення до доковід рівня. питання: - чи багато компаній переживуть ці 4 роки? - ті, які переживуть, чи буду продавати квитки по цінам до ковід? Чи борги і падіння попиту зроблять вартість квитків недосяжною для пересічного?
change_pm написав:Питання хлопці, чи ви вірите, що нова частина економіки вже сформувалась, буде тримати ціну після падіння і рости?
Вопрос: что именно будет формировать цену? Хайп или реальные результаты? Хомяку не интересны 6,5% годовых на газовозах. Хомяк верит, что через 100 лет Тесла откроет свой филиал на Альфа Центавра, а через 200 начнет экспортировать Model 3 в соседние галактики.
Я хом"як, але я так далеко не дивлюсь. В мене горизонт планування наразі 20 років.
change_pm написав:Вчора SNOW IPOшнів по 120, на ринку вистрілив на 120%.
Що це взагалі відбувається глобально? Дотком бабл 2.0? Наскільки цей ріст sustainable?
Что касается громких IPO, на которых цены взлетают, и моего личного опыта участия. Через некоторое время рынок падает и цены сильно проседают, значительно ниже IPOшных. Тут их и бери. Алибаба на IPO были по $90, потом просели на $60 и потом только начали свой рост. Аналогичный случай был с Фейсбуком. Снежинка может тоже повтроить этот путь. Поэтому наблюдаем и мотаем на ус. Я не спец в облачной сфере, а что в SNOW такого выдающегося?
Специ пишуть, шо нічого. Компанія збиткова і нічім не краще, чим DDOG. І наразі, якщо подивитись більшість хайпових компаній мають EPS ----
Тому я пробую зрозуміти, чи це просто хайп під час коронокризи, чи таки є підгрунтя і після падіння/утруски/усушки треба брати по адекватній ціні техів на все.