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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:26

  change_pm написав:Вчора SNOW IPOшнів по 120, на ринку вистрілив на 120%.

Що це взагалі відбувається глобально? Дотком бабл 2.0? Наскільки цей ріст sustainable?


Что касается громких IPO, на которых цены взлетают, и моего личного опыта участия.
Через некоторое время рынок падает и цены сильно проседают, значительно ниже
IPOшных. Тут их и бери.
Алибаба на IPO были по $90, потом просели на $60 и потом только начали свой рост. Аналогичный случай был с Фейсбуком.
Снежинка может тоже повтроить этот путь. Поэтому наблюдаем и мотаем на ус.
Я не спец в облачной сфере, а что в SNOW такого выдающегося? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:28

  Libo написав:Я не спец в облачной сфере, а что в SNOW такого выдающегося? :roll:

а в чем ты спец?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:29

Re: Идеи для торговли на рынках США

International travel could take until 2024 to recover from COVID-19

https://finance.yahoo.com/news/iata-int ... 16023.html

4 роки на відновлення до доковід рівня.
питання:
- чи багато компаній переживуть ці 4 роки?
- ті, які переживуть, чи буду продавати квитки по цінам до ковід? Чи борги і падіння попиту зроблять вартість квитків недосяжною для пересічного?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:33

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Питання хлопці, чи ви вірите, що нова частина економіки вже сформувалась, буде тримати ціну після падіння і рости?

Вопрос: что именно будет формировать цену? Хайп или реальные результаты? Хомяку не интересны 6,5% годовых на газовозах. Хомяк верит, что через 100 лет Тесла откроет свой филиал на Альфа Центавра, а через 200 начнет экспортировать Model 3 в соседние галактики.

Я хом"як, але я так далеко не дивлюсь. В мене горизонт планування наразі 20 років. :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:38

  Yuri_T написав:а в чем ты спец?


Поэзия. Философия. Метафизика. Разведка. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:38

  Libo написав:
  change_pm написав:Вчора SNOW IPOшнів по 120, на ринку вистрілив на 120%.

Що це взагалі відбувається глобально? Дотком бабл 2.0? Наскільки цей ріст sustainable?


Что касается громких IPO, на которых цены взлетают, и моего личного опыта участия.
Через некоторое время рынок падает и цены сильно проседают, значительно ниже
IPOшных. Тут их и бери.
Алибаба на IPO были по $90, потом просели на $60 и потом только начали свой рост. Аналогичный случай был с Фейсбуком.
Снежинка может тоже повтроить этот путь. Поэтому наблюдаем и мотаем на ус.
Я не спец в облачной сфере, а что в SNOW такого выдающегося? :roll:

Специ пишуть, шо нічого. Компанія збиткова і нічім не краще, чим DDOG.
І наразі, якщо подивитись більшість хайпових компаній мають EPS ----

Тому я пробую зрозуміти, чи це просто хайп під час коронокризи, чи таки є підгрунтя і після падіння/утруски/усушки треба брати по адекватній ціні техів на все.
change_pm
 
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