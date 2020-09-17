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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:51
change_pm
Ринок червноний...
Откатят, не волнуйтесь.
Надеюсь, дно обновят сегодняшнее, перед откатом.
Кстати, не факт, что обновят , можем с текущих идти вверх.
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Replay
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Додано: Чет 17 вер, 2020 16:05
change_pm написав:
International travel could take until 2024 to recover from COVID-19
Люди скучают по самолетам и путешествиям. Это долго продолжаться не может.
Australian air carrier Qantas announced that a seven-hour scenic "flight to nowhere," which will take off and land at the same airport amid interstate travel restrictions during the coronavirus pandemic, sold out in 10 minutes, according to a report.
The unusual flight is scheduled to depart from Sydney on Oct. 10 and return on the same day, making absolutely no stops while promising passengers low-level scenic views over Uluru and the Great Barrier Reef, among other spots.
Buyers quickly snatched up the 134 available seats, priced between $575 and $2,765 depending on the seating class, a Qantas spokeswoman told Reuters. Passengers are set to travel on a wide-body Boeing 787, normally used for long-distance international travel.
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Libo
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Додано: Чет 17 вер, 2020 16:15
Replay написав:change_pm
Откатят, не волнуйтесь.
Ринок червноний...
Надеюсь, дно обновят сегодняшнее, перед откатом.
Кстати, не факт, что обновят , можем с текущих идти вверх.
Та я ... що я...?
Я не хвилююсь
Зара Трамп твітне, що 25 млрд дали авіа, і 1.5 трлн ось-ось, і піде в гору, зазеленіє...
Ви в лонгах?
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change_pm
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Додано: Чет 17 вер, 2020 16:39
В Омерике пряди и налево и направо. Можно и на тесле доехать.
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St/2
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Додано: Чет 17 вер, 2020 16:43
Жду момент взять Теслу.
Верю. Надеюсь. Люблю. Хочу быть богатым.
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Libo
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Додано: Чет 17 вер, 2020 16:50
Libo
шорть ZQ
За 10 лет 100х будет
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St/2
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Додано: Чет 17 вер, 2020 16:50
Libo написав:
Жду момент взять Теслу.
Верю. Надеюсь. Люблю. Хочу быть богатым.
ну конечно
наверняка вчера купил мелкую просадку под Пауэлла.
теперь ты партнёр Маска, можешь на Подоле всем рассказать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 17 вер, 2020 17:13
в целом, вопросов нет.
хочешь быть богатым - будь им.
пусть все твои 30 позиций станут профитными.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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