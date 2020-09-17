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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:51

change_pm
Ринок червноний...

Откатят, не волнуйтесь.
Надеюсь, дно обновят сегодняшнее, перед откатом.
Кстати, не факт, что обновят , можем с текущих идти вверх.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:05

  change_pm написав:
International travel could take until 2024 to recover from COVID-19



Люди скучают по самолетам и путешествиям. Это долго продолжаться не может.
:lol: :lol: :lol:

Australian air carrier Qantas announced that a seven-hour scenic "flight to nowhere," which will take off and land at the same airport amid interstate travel restrictions during the coronavirus pandemic, sold out in 10 minutes, according to a report.

The unusual flight is scheduled to depart from Sydney on Oct. 10 and return on the same day, making absolutely no stops while promising passengers low-level scenic views over Uluru and the Great Barrier Reef, among other spots.

Buyers quickly snatched up the 134 available seats, priced between $575 and $2,765 depending on the seating class, a Qantas spokeswoman told Reuters. Passengers are set to travel on a wide-body Boeing 787, normally used for long-distance international travel.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:15

  Replay написав:change_pm
Ринок червноний...

Откатят, не волнуйтесь.
Надеюсь, дно обновят сегодняшнее, перед откатом.
Кстати, не факт, что обновят , можем с текущих идти вверх.

Та я ... що я...?

Я не хвилююсь :)
Зара Трамп твітне, що 25 млрд дали авіа, і 1.5 трлн ось-ось, і піде в гору, зазеленіє...

Ви в лонгах?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:39

  Libo написав:
  change_pm написав:
International travel could take until 2024 to recover from COVID-19



Люди скучают по самолетам и путешествиям. Это долго продолжаться не может.
:lol: :lol: :lol:

Australian air carrier Qantas announced that a seven-hour scenic "flight to nowhere," which will take off and land at the same airport amid interstate travel restrictions during the coronavirus pandemic, sold out in 10 minutes, according to a report.

The unusual flight is scheduled to depart from Sydney on Oct. 10 and return on the same day, making absolutely no stops while promising passengers low-level scenic views over Uluru and the Great Barrier Reef, among other spots.

Buyers quickly snatched up the 134 available seats, priced between $575 and $2,765 depending on the seating class, a Qantas spokeswoman told Reuters. Passengers are set to travel on a wide-body Boeing 787, normally used for long-distance international travel.

В Омерике пряди и налево и направо. Можно и на тесле доехать.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:43

Жду момент взять Теслу.
Верю. Надеюсь. Люблю. Хочу быть богатым. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:50

Libo
шорть ZQ
За 10 лет 100х будет
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:50

  Libo написав:Жду момент взять Теслу.
Верю. Надеюсь. Люблю. Хочу быть богатым. :lol:

ну конечно :)
наверняка вчера купил мелкую просадку под Пауэлла.
теперь ты партнёр Маска, можешь на Подоле всем рассказать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:13

в целом, вопросов нет.
хочешь быть богатым - будь им.
пусть все твои 30 позиций станут профитными.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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