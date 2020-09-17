Всё по плану. Завтра наш день. Но мы не размениваем свой рублевый х. на копеешную п. Ждем следующей недели.
Ждем Tesla's Battery Day. Ждем королеву.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:19
Всё по плану. Завтра наш день. Но мы не размениваем свой рублевый х. на копеешную п. Ждем следующей недели.
Ждем Tesla's Battery Day. Ждем королеву.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:31
Сегодня в США газ по $70.86 за тысячу кубометров, а в Европе по $120.
Северный поток - 2 всьо. Нужны газовозы. Много. Готовы нахлобучить им свои.
Всем счастливого плавания.
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