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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:19

  change_pm написав:
  Libo написав:
Спасибо.
Пусть будет так.
Еду на ужин и подбухнуть. :oops:
На завтра диспозиция такая: если все кончится так, как сейчас или чуть улучшится, завтра будет резко вверх. :!:

А якщо ніт, можна забухати! :lol:


Всё по плану. Завтра наш день. Но мы не размениваем свой рублевый х. на копеешную п. Ждем следующей недели.
Ждем Tesla's Battery Day. Ждем королеву. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:31

Сегодня в США газ по $70.86 за тысячу кубометров, а в Европе по $120.
Северный поток - 2 всьо. Нужны газовозы. Много. Готовы нахлобучить им свои.
Всем счастливого плавания. :lol:
Libo
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