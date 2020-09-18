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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:19

  change_pm написав:
  Libo написав:
Спасибо.
Пусть будет так.
Еду на ужин и подбухнуть. :oops:
На завтра диспозиция такая: если все кончится так, как сейчас или чуть улучшится, завтра будет резко вверх. :!:

А якщо ніт, можна забухати! :lol:


Всё по плану. Завтра наш день. Но мы не размениваем свой рублевый х. на копеешную п. Ждем следующей недели.
Ждем Tesla's Battery Day. Ждем королеву. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:19

  Libo написав:Жду момент взять Теслу.
Верю. Надеюсь. Люблю. Хочу быть богатым. :lol:

Если по 150 будет то я с Вами(захожу в TSLA)..!)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:16

Ну, що народ, які думки по S&P 500? Проб"є 3300?

Думаю, що сьогодні ще не проб"є, а ось некст вік - проб"є...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:23

  Libo написав:На завтра диспозиция такая: если все кончится так, как сейчас или чуть улучшится, завтра будет резко вверх. :!:

в который раз предлагаю тебе заканчивать с прогнозами.
пора вешать бутсы на гвоздь.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:28

Зображення

Яке відео вибрати, щоб навчитись робити так, як на малюнку?
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=14082

зі. Розумію, що краще всі передивитись, але можливо потрібно лише 2-3-4 зі списку для моєї цілі?
А інші передивлюсь по черзі пізніше...
change_pm
 
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