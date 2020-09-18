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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:19
change_pm написав: Libo написав:
Спасибо.
Пусть будет так.
Еду на ужин и подбухнуть.
На завтра диспозиция такая: если все кончится так, как сейчас или чуть улучшится
, завтра будет резко вверх
.
А якщо ніт, можна забухати!
Всё по плану. Завтра наш день.
Но мы не размениваем свой рублевый х. на копеешную п. Ждем следующей недели.
Ждем Tesla's Battery Day. Ждем королеву.
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Libo
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:19
Libo написав:
Жду момент взять Теслу.
Верю. Надеюсь. Люблю. Хочу быть богатым.
Если по 150 будет то я с Вами(захожу в TSLA)..!)
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Investor_33
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:16
Ну, що народ, які думки по S&P 500? Проб"є 3300?
Думаю, що сьогодні ще не проб"є, а ось некст вік - проб"є...
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change_pm
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:23
Libo написав:
На завтра диспозиция такая: если все кончится так, как сейчас или чуть улучшится, завтра будет резко вверх
.
в который раз предлагаю тебе заканчивать с прогнозами.
пора вешать бутсы на гвоздь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:28
Яке відео вибрати, щоб навчитись робити так, як на малюнку? https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=14082
зі. Розумію, що краще всі передивитись, але можливо потрібно лише 2-3-4 зі списку для моєї цілі?
А інші передивлюсь по черзі пізніше...
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:35
https://www.marketwatch.com/story/why-s ... latestnews
Why soybeans may be headed for their highest price in 6 years
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:43
https://seekingalpha.com/news/3615444-u ... es-to-lows
UK seeing second COVID wave; stocks extend losses to lows
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