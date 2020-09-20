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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:53

  change_pm написав:Ну, що поїхали?


Крепко всматриваясь, главное глазомер не поломать ))

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St/2
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:00

  St/2 написав:
  change_pm написав:Ну, що поїхали?


Крепко всматриваясь, главное глазомер не поломать ))

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Т.е. что, прав А.Смит - пока еще даже не началось? Все падение впереди?
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:06

  St/2 написав:
  change_pm написав:Ну, що поїхали?


Крепко всматриваясь, главное глазомер не поломать ))

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Можна ще іншу ринкову економіку де права інвесторів захищені подивитись для порівняння
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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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