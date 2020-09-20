Крепко всматриваясь, главное глазомер не поломать ))
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:53
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:00
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:06
Можна ще іншу ринкову економіку де права інвесторів захищені подивитись для порівняння
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|