Крепко всматриваясь, главное глазомер не поломать ))
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:53
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:00
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:06
Можна ще іншу ринкову економіку де права інвесторів захищені подивитись для порівняння
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 21 вер, 2020 08:26
Ukrainian
А не сравнивайте EM и DM, рожденный ползать летать не может.
Потому российский РТС уже показал свой пик, и даже когда ДОУ уйдет на миллион.
Додано: Пон 21 вер, 2020 09:15
Дивився відос одного чікагоу шарк, так ось він певен, шо S&P буде 6000 до 23 року!
Ну, в принципі я згоден, тільки спочатку треба гарненько скорегуватись )))) а потім можна і на 6 000.
Боюсь уявити, скільки до того часу буде надруковано уе, і яка ціна буде на золото.
Хоча з точки зору обезцінювання боргу - варіант шикардосний!
зі. Спостерігаємо за перепетіями нового суді в Конституц.суд, і я вже на 100500% вірю, що американські президенські перегони можуть привести до нової громадянської війни...
Ні одна зі сторін не признає свій програш! В листопаді і далі може бути гаряче...
Додано: Пон 21 вер, 2020 09:32
Re: Идеи для торговли на рынках США
зі. Імхо Ніколу можна жорстоко шортити )))) але мені так вже не цікаво!
Вивчаю опціони, курво ((( голову можна поламати...
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:13
Re: Идеи для торговли на рынках США
Shell vs BP
Які думки у товариства? Що краще взяти?
Чи буде ріст в нафті на горизонті 6-12 місяців?
|