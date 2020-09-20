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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:53

  change_pm написав:Ну, що поїхали?


Крепко всматриваясь, главное глазомер не поломать ))

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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:00

  St/2 написав:
  change_pm написав:Ну, що поїхали?


Крепко всматриваясь, главное глазомер не поломать ))

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Т.е. что, прав А.Смит - пока еще даже не началось? Все падение впереди?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:06

  St/2 написав:
  change_pm написав:Ну, що поїхали?


Крепко всматриваясь, главное глазомер не поломать ))

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Можна ще іншу ринкову економіку де права інвесторів захищені подивитись для порівняння
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 08:26

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А не сравнивайте EM и DM, рожденный ползать летать не может.

Потому российский РТС уже показал свой пик, и даже когда ДОУ уйдет на миллион.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:15

  airmax78 написав:
  St/2 написав:
  change_pm написав:Ну, що поїхали?


Крепко всматриваясь, главное глазомер не поломать ))

Зображення

Т.е. что, прав А.Смит - пока еще даже не началось? Все падение впереди?

Дивився відос одного чікагоу шарк, так ось він певен, шо S&P буде 6000 до 23 року!

Ну, в принципі я згоден, тільки спочатку треба гарненько скорегуватись )))) а потім можна і на 6 000.

Боюсь уявити, скільки до того часу буде надруковано уе, і яка ціна буде на золото.

Хоча з точки зору обезцінювання боргу - варіант шикардосний!

зі. Спостерігаємо за перепетіями нового суді в Конституц.суд, і я вже на 100500% вірю, що американські президенські перегони можуть привести до нової громадянської війни...
Ні одна зі сторін не признає свій програш! В листопаді і далі може бути гаряче...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:32

Re: Идеи для торговли на рынках США

Nikola founder and executive chairman Trevor Milton resigns: report

https://www.marketwatch.com/story/nikol ... latestnews

зі. Імхо Ніколу можна жорстоко шортити )))) але мені так вже не цікаво!
Вивчаю опціони, курво ((( голову можна поламати...
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:13

Re: Идеи для торговли на рынках США

Shell vs BP

Які думки у товариства? Що краще взяти?

Чи буде ріст в нафті на горизонті 6-12 місяців?

ps. Добавлю імхо - наразі через нові локдауни ціна на ці два тікера пойде вниз. Можливо на березневі мінімуми. Думаю там взяти трішки...
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:06

Нікола!!!!

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Як завжди весь двіж на предмаркеті! Як там можна торгувати?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:13

  change_pm написав:Shell vs BP

Які думки у товариства? Що краще взяти?

Чи буде ріст в нафті на горизонті 6-12 місяців?

По дивидендам BP пока лучше выглядит. Цены на акции изменяются +/- одинаково.
Берите тех, у кого меньше доля Upstream. Вряд ли нефть (брент) больше 50 вырастет в ближайшие месяцы.
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