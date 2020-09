Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

change_pm написав: Shell vs BP

Які думки у товариства? Що краще взяти?

Чи буде ріст в нафті на горизонті 6-12 місяців?



Які думки у товариства? Що краще взяти?



Чи буде ріст в нафті на горизонті 6-12 місяців? Shell vs BPЯкі думки у товариства? Що краще взяти?Чи буде ріст в нафті на горизонті 6-12 місяців?

По дивидендам BP пока лучше выглядит. Цены на акции изменяются +/- одинаково.

По дивидендам BP пока лучше выглядит. Цены на акции изменяются +/- одинаково.

Берите тех, у кого меньше доля Upstream. Вряд ли нефть (брент) больше 50 вырастет в ближайшие месяцы.

а вот как раз по поводу цены на нефть я б поспорил бы

а вот как раз по поводу цены на нефть я б поспорил бы

ибо на носу война США с Ираном

добрый день

почему сейчас начали все рынки валиться? есть идеи?

почему сейчас начали все рынки валиться? есть идеи? добрый деньпочему сейчас начали все рынки валиться? есть идеи?

Ну а сколько они могут расти на деньгах из воздуха и голом оптимизме? Весь мир в локдауне и вместо нормального падения, которое бы стерло рост хотя бы за 3 года безумного галлопа, мы имели несчастную коррекцию в течение недели, резкий разворот и новые рекорды уже в августе.



Які думки у товариства? Що краще взяти?



Чи буде ріст в нафті на горизонті 6-12 місяців? Shell vs BPЯкі думки у товариства? Що краще взяти?Чи буде ріст в нафті на горизонті 6-12 місяців?

По дивидендам BP пока лучше выглядит. Цены на акции изменяются +/- одинаково.

Берите тех, у кого меньше доля Upstream. Вряд ли нефть (брент) больше 50 вырастет в ближайшие месяцы. По дивидендам BP пока лучше выглядит. Цены на акции изменяются +/- одинаково.. Вряд ли нефть (брент) больше 50 вырастет в ближайшие месяцы.



Shell (RDS.A, RDS.B) is jumping on the bandwagon of its European rivals BP (NYSE:BP) and Eni (NYSE:E), which have both announced plans to reduce their focus on oil and gas in the coming decade and build new low-carbon businesses.

Sources tell Reuters that the oil major is looking to slash up to 40% off the cost of producing oil and gas so it can overhaul its business and focus more on renewable energy and power markets.



Я почав ставити це питання через ось ці дії основних гравців на ринку нафти і газу.

По перше, вони стануть більш зеленими, по друге ціна нафти, якої буде менше добуватись, стане вище.



Я з цих маркетологів вже відкрито сміюсь ... після їх рекомендацій половина лонгів в червоній зоні...



Пишуть про ріст позитива, про визначний ріст ВВП до кінця року ....



Але чомусь забувають добавити про новий ріст захворювань, про передвиборчі проблеми в Штатах, про те, що попередні стимули вже відіграли і так далі...



Я з цих маркетологів вже відкрито сміюсь ... після їх рекомендацій половина лонгів в червоній зоні...

Пишуть про ріст позитива, про визначний ріст ВВП до кінця року ....

Але чомусь забувають добавити про новий ріст захворювань, про передвиборчі проблеми в Штатах, про те, що попередні стимули вже відіграли і так далі...

Ціль ясна... Допомогти закрити свої лонги об таких "зелених", як я

Sources tell Reuters that the oil major is looking to slash up to 40% off the cost of producing oil and gas so it can overhaul its business and focus more on renewable energy and power markets.



Я почав ставити це питання через ось ці дії основних гравців на ринку нафти і газу.

По перше, вони стануть більш зеленими, по друге ціна нафти, якої буде менше добуватись, стане вище.



Тому можливо це непогана стратегія, куди припаркувати грощі про подальщій просадці ринку... Я почав ставити це питання через ось ці дії основних гравців на ринку нафти і газу.По перше, вони стануть більш зеленими, по друге ціна нафти, якої буде менше добуватись, стане вище.Тому можливо це непогана стратегія, куди припаркувати грощі про подальщій просадці ринку...

Я думаю, что компании с тысячами уже существующих заправочных комплексов по всему миру спокойно переживут переход на электромобили. Шелл еще с 2017 года потихоньку оборудует заправки зарядниками. Также есть какие-то проекты в альтернативной энергетике. Остальные киты, думаю, тоже не сидят сложа руки. Возможно, пока выхлоп от таких проектов не слишком высок и нет смысла инвестировать большие деньги.



Кроме того, есть еще магазины и дополнительные сервисы:



One of the world’s largest energy and petrochemical companies, Shell wants to sell you more coffee than fuel.



Its retail stores, which sell everything from coffee to snacks and are housed in fuel stations, have become so popular that the British-Dutch oil and gas giant has set a target of 50 per cent of its total revenues to come from its retail business by 2025.



In an interaction with BusinessLine, Executive Vice-President, Retail, Istvan Kapitany, said Shell sells about 300 million cups of coffee every year and on that count alone, it is among the top 10 coffee retailers in the world with Starbucks being the leader.



Globally, too, the company expects half of its total revenues by 2025 to come from convenience retail business, lubricants and car wash business which are all part of non-fuel retailing. Shell has 44,000 service stations across 80 countries. Kapitany said the coffee worldwide is growing 5-10 per cent annually and convenience stores are growing around at the same rate whereas fossil fuel sales are not even growing at 5 per cent.



Вопрос только в том, что для рынка бенчмарком все еще остается цена на нефть. Я думаю, что компании с тысячами уже существующих заправочных комплексов по всему миру спокойно переживут переход на электромобили. Шелл еще с 2017 года потихоньку оборудует заправки зарядниками. Также есть какие-то проекты в альтернативной энергетике. Остальные киты, думаю, тоже не сидят сложа руки. Возможно, пока выхлоп от таких проектов не слишком высок и нет смысла инвестировать большие деньги.Кроме того, есть еще магазины и дополнительные сервисы:Вопрос только в том, что для рынка бенчмарком все еще остается цена на нефть. Gastarbaiter Повідомлень: 1662 З нами з: 26.02.18 Подякував: 499 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 15:26 Gastarbaiter написав: Вопрос только в том, что для рынка бенчмарком все еще остается цена на нефть.

Імхо, не проблема

Нехай вони (Шелл, БП) покажуть позитивну динаміку в прибутках завдячюючі оптимізації, і імхо акції вистрілять...

