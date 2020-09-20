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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:49

Santehnik
Одна операция До 100 акций 1 дол не зависимо от цены акции.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:54

  airmax78 написав:
  Santehnik написав:Ребят, кто на ИБКР напрямую торгуется, подскажите какая комиссия за покупку/продажу акций?
Я правильно понял что там минимальная комиссия 1 бакс? Тоесть если купить условно 5 акций, через 5 минут продать, то нужно заплатить 1 бакс за покупку и 1 бакс за продажу?

Да ну, не может такого быть. Значит они комиссию в маржу между покупкой-проджаей добавляют.

А лімітніки навіщо?

Зато Saxo kurwo дере по повній!!! 10 баксів мінімум і + далі коміс..
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:04

change_pm
То Вы в швейцарских банках не торговали. 1,3% от сделки
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