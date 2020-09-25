RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 61626364>
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 14:09

St/2
А TQQQ? :)
change_pm
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 03.02.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 16:10

  change_pm написав:St/2
А TQQQ? :)

Зображення

Дот ком 2.0
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9032
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 16:31

Ukrainian Зображення
Ну что, пузырь? Шортим дружно?

Это не акции дорожают, а деньги дешевеют.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10695
З нами з: 02.09.08
Подякував: 661 раз.
Подякували: 1549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 19:02

  St/2 написав:Ukrainian Зображення
Ну что, пузырь? Шортим дружно?

Это не акции дорожают, а деньги дешевеют.

В долларах +/- одна цена. Инфляция доллара в пределах 2-3% в год. ВВП растет на 2-3%. Фонда растет на 10+%. И так 12 лет подряд. Это называется пузырь.
airmax78
 
Повідомлень: 36175
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4282 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 20:09

  airmax78 написав:Инфляция доллара в пределах 2-3% в год. ВВП растет на 2-3%. Фонда растет на 10+%. И так 12 лет подряд. Это называется пузырь.

Ну, от як, як? :shock: Як з такими думками заходити на гілку фонди :?:

І ще щось планувати на амерофонді інвестувати на пенсію...

Через 2-3 місяці в Штатах почнеться двіж, який може привсти до того, шо амерофонда зникне, як явище :)

От тоді що робити? Куди бігти? О темпора, о морес!
change_pm
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 03.02.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 20:15

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Инфляция доллара в пределах 2-3% в год. ВВП растет на 2-3%. Фонда растет на 10+%. И так 12 лет подряд. Это называется пузырь.

Ну, от як, як? :shock: Як з такими думками заходити на гілку фонди :?:

І ще щось планувати на амерофонді інвестувати на пенсію...

Через 2-3 місяці в Штатах почнеться двіж, який може привсти до того, шо амерофонда зникне, як явище :)

От тоді що робити? Куди бігти? О темпора, о морес!

Никуда она не пропадет. Но упасть обязана.
airmax78
 
Повідомлень: 36175
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4282 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 21:38

  airmax78 написав:В долларах +/- одна цена. Инфляция доллара в пределах 2-3% в год. ВВП растет на 2-3%. Фонда растет на 10+%. И так 12 лет подряд. Это называется пузырь.

В США 2 млн юр лиц, 8000 публичных, в индексе 500 компаний которые ротируются, пол веса в индексе это пара десятков компании.
Потому вполне нормально что пол сотни лучших компаний растут быстрее инфляции.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10695
З нами з: 02.09.08
Подякував: 661 раз.
Подякували: 1549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 23:00

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Это не акции дорожают, а деньги дешевеют.


як може бути по іншому якщо лише цього року ФРС надрукувала 6 трюліків???
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9673
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:51

Re: Идеи для торговли на рынках США

Типа падение, которое шло с начала месяца (отчет по безработице, шатание Hi-Tech Softbank-ом перед продажей ARM, очередной раунд разборок между боингом и регуляторами) закончилось? Самое время пристегнуть ремни и отправиться в круиз 8)
- Кто в начале месяца вышел в кеш, а вчера-позавчера вернулся обратно - радуемся и считаем прибыль.
- Кто все-еще сидит в кеше - смотрим и завидуем.
- Кто никуда и не выходил - надеемся что рост продолжится на след неделе и к концу месяца вернемся в +.
Зображення
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 25.01.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 00:57

candle645 можно полюбопытствовать, какая идея в том, чтобы в портфель набирать одно и то же?
NCLH и CCL,
INTC и AMD,
AAL, UAL и DAL,
XOM и CVX

при том, что там корреляция сильнейшая у круизов и авиа
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33253
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2269 раз.
Подякували: 2533 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 61626364>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89692)
26.09.2020 07:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.