Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 24 вер, 2020 14:09
St/2
А TQQQ?
change_pm
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Додано: Чет 24 вер, 2020 16:10
change_pm написав: St/2
А TQQQ?
Дот ком 2.0
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Додано: Чет 24 вер, 2020 16:31
Ukrainian
Ну что, пузырь? Шортим дружно?
Это не акции дорожают, а деньги дешевеют.
St/2
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Додано: Чет 24 вер, 2020 19:02
St/2 написав: Ukrainian
Ну что, пузырь? Шортим дружно?
Это не акции дорожают, а деньги дешевеют.
В долларах +/- одна цена. Инфляция доллара в пределах 2-3% в год. ВВП растет на 2-3%. Фонда растет на 10+%. И так 12 лет подряд. Это называется пузырь.
airmax78
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Додано: Чет 24 вер, 2020 20:09
airmax78 написав:
Инфляция доллара в пределах 2-3% в год. ВВП растет на 2-3%.
Фонда растет на 10+%. И так 12 лет подряд. Это называется пузырь
.
Ну, от як, як?
Як з такими думками заходити на гілку фонди
І ще щось планувати на амерофонді інвестувати на пенсію...
Через 2-3 місяці в Штатах почнеться двіж, який може привсти до того, шо амерофонда зникне, як явище
От тоді що робити? Куди бігти? О темпора, о морес!
change_pm
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Додано: Чет 24 вер, 2020 20:15
change_pm написав: airmax78 написав:
Инфляция доллара в пределах 2-3% в год. ВВП растет на 2-3%.
Фонда растет на 10+%. И так 12 лет подряд. Это называется пузырь
.
Ну, от як, як?
Як з такими думками заходити на гілку фонди
І ще щось планувати на амерофонді інвестувати на пенсію...
Через 2-3 місяці в Штатах почнеться двіж, який може привсти до того, шо амерофонда зникне, як явище
От тоді що робити? Куди бігти? О темпора, о морес!
Никуда она не пропадет. Но упасть обязана.
airmax78
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Додано: Чет 24 вер, 2020 21:38
airmax78 написав:
В долларах +/- одна цена. Инфляция доллара в пределах 2-3% в год. ВВП растет на 2-3%. Фонда растет на 10+%. И так 12 лет подряд. Это называется пузырь.
В США 2 млн юр лиц, 8000 публичных, в индексе 500 компаний которые ротируются, пол веса в индексе это пара десятков компании.
Потому вполне нормально что пол сотни лучших компаний растут быстрее инфляции.
St/2
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Додано: Чет 24 вер, 2020 23:00
St/2 написав:
Это не акции дорожают, а деньги дешевеют.
як може бути по іншому якщо лише цього року ФРС надрукувала 6 трюліків???
greenozon
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:51
Типа падение, которое шло с начала месяца (отчет по безработице, шатание Hi-Tech Softbank-ом перед продажей ARM, очередной раунд разборок между боингом и регуляторами) закончилось? Самое время пристегнуть ремни и отправиться в круиз
- Кто в начале месяца вышел в кеш, а вчера-позавчера вернулся обратно - радуемся и считаем прибыль.
- Кто все-еще сидит в кеше - смотрим и завидуем.
- Кто никуда и не выходил - надеемся что рост продолжится на след неделе и к концу месяца вернемся в +.
candle645
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Додано: Суб 26 вер, 2020 00:57
candle645 можно полюбопытствовать, какая идея в том, чтобы в портфель набирать одно и то же? NCLH и CCL, INTC и AMD, AAL, UAL и DAL, XOM и CVX при том, что там корреляция сильнейшая у круизов и авиа
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian e change X
San
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