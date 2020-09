Додано: Суб 26 вер, 2020 00:57

candle645 можно полюбопытствовать, какая идея в том, чтобы в портфель набирать одно и то же?

NCLH и CCL,

INTC и AMD,

AAL, UAL и DAL,

XOM и CVX



при том, что там корреляция сильнейшая у круизов и авиа