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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 02:38

  San написав:candle645 можно полюбопытствовать, какая идея в том, чтобы в портфель набирать одно и то же?

при том, что там корреляция сильнейшая у круизов и авиа

Вера в то, что все что 23 Марта упало в 2-4 раза в среднем будет только расти и в обозримом будущем отрастет хотя-бы до уровня 10 Июня.
NCLH и CCL, + JBLU, MAR, HLT
AAL, UAL и DAL, + ALK, SAVE, LUV
INTC и AMD, + MU, QCOM, CSCO
BA + RTX + LMT
С + WFC + BAC + RKT
И регулярная ротация между сильно коррелирующими акциями внутри сегментов. Позиции которые за день/неделю выросли значительно выше среднего - закрываю и беру то что выросло меньше всего или вообще упало. Такой-себе портфельный арбитраж 8)
XOM и RTX - как по мне рынок уже давно отыграл их выбрасыание из DJ30 на ровном месте, дальше только обратно вверх к состоянию на 23 августа...
candle645
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