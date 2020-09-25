Вера в то, что все что 23 Марта упало в 2-4 раза в среднем будет только расти и в обозримом будущем отрастет хотя-бы до уровня 10 Июня.
NCLH и CCL, + JBLU, MAR, HLT
AAL, UAL и DAL, + ALK, SAVE, LUV
INTC и AMD, + MU, QCOM, CSCO
BA + RTX + LMT
С + WFC + BAC + RKT
И регулярная ротация между сильно коррелирующими акциями внутри сегментов. Позиции которые за день/неделю выросли значительно выше среднего - закрываю и беру то что выросло меньше всего или вообще упало. Такой-себе портфельный арбитраж
XOM и RTX - как по мне рынок уже давно отыграл их выбрасыание из DJ30 на ровном месте, дальше только обратно вверх к состоянию на 23 августа...