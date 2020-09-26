San написав:candle645 можно полюбопытствовать, какая идея в том, чтобы в портфель набирать одно и то же?
при том, что там корреляция сильнейшая у круизов и авиа
Вера в то, что все что 23 Марта упало в 2-4 раза в среднем будет только расти и в обозримом будущем отрастет хотя-бы до уровня 10 Июня. NCLH и CCL, + JBLU, MAR, HLT AAL, UAL и DAL, + ALK, SAVE, LUV INTC и AMD, + MU, QCOM, CSCO BA + RTX + LMT С + WFC + BAC + RKT И регулярная ротация между сильно коррелирующими акциями внутри сегментов. Позиции которые за день/неделю выросли значительно выше среднего - закрываю и беру то что выросло меньше всего или вообще упало. Такой-себе портфельный арбитраж XOM и RTX - как по мне рынок уже давно отыграл их выбрасыание из DJ30 на ровном месте, дальше только обратно вверх к состоянию на 23 августа...
San написав:candle645 можно полюбопытствовать, какая идея в том, чтобы в портфель набирать одно и то же?
при том, что там корреляция сильнейшая у круизов и авиа
Вера в то, что все что 23 Марта упало в 2-4 раза в среднем будет только расти и в обозримом будущем отрастет хотя-бы до уровня 10 Июня. NCLH и CCL, + JBLU, MAR, HLT AAL, UAL и DAL, + ALK, SAVE, LUV INTC и AMD, + MU, QCOM, CSCO BA + RTX + LMT С + WFC + BAC + RKT И регулярная ротация между сильно коррелирующими акциями внутри сегментов. Позиции которые за день/неделю выросли значительно выше среднего - закрываю и беру то что выросло меньше всего или вообще упало. Такой-себе портфельный арбитраж XOM и RTX - как по мне рынок уже давно отыграл их выбрасыание из DJ30 на ровном месте, дальше только обратно вверх к состоянию на 23 августа...
Імхо, якщо трейдерити, то можна QQQ і SPY по рівням підтримки торгувати, не беручи до уваги специфіку конкретних індустрій.
Можна їх же з плечем торгувати. Можна опціонами (але я ще не розібрався, як це робити, але наскільки з зрозумів тєму - для трейдінга це саме те, що треба)
In fact, the slowdown in Boeing's sales recently caused its supplier Impresa Aerospace (private) to declare bankruptcy. Quite frankly, this may only be the beginning of a wave of bankruptcies that may even include Boeing. Spirit Aerosystems is currently at risk of a covenant breach, and Triumph is in a similar low-liquidity boat.
In fact, the slowdown in Boeing's sales recently caused its supplier Impresa Aerospace (private) to declare bankruptcy. Quite frankly, this may only be the beginning of a wave of bankruptcies that may even include Boeing. Spirit Aerosystems is currently at risk of a covenant breach, and Triumph is in a similar low-liquidity boat.
От і думай, куди вкладати грощі, щоб вони в акціях не згоріли...
Лучше инвестировать в индексные фонды. Идея собрать личный портфель который лучше индекса не нова, но большой опыт хэдж фондов (ребята там не глупые, и платят им не мало денег) не могут устойчиво это делать, так а мы чем лучше?
Если не нравится широкий индекс, мол сильно широк. Если не нравится технологичный индекс, мол слишком технологичен. Если нравится индекс крупнейших, мол сильно крупные.
Есть моментум фонды, на пример MTUM. Сейчас это фонд наполнен хайтек компаниями, поменяется мода и фонд переложится. И главное, косты минимальные и влеталова с налогами нет.
In fact, the slowdown in Boeing's sales recently caused its supplier Impresa Aerospace (private) to declare bankruptcy. Quite frankly, this may only be the beginning of a wave of bankruptcies that may even include Boeing. Spirit Aerosystems is currently at risk of a covenant breach, and Triumph is in a similar low-liquidity boat.
От і думай, куди вкладати грощі, щоб вони в акціях не згоріли...
Лучше инвестировать в индексные фонды. Идея собрать личный портфель который лучше индекса не нова, но большой опыт хэдж фондов (ребята там не глупые, и платят им не мало денег) не могут устойчиво это делать, так а мы чем лучше?
Если не нравится широкий индекс, мол сильно широк. Если не нравится технологичный индекс, мол слишком технологичен. Если нравится индекс крупнейших, мол сильно крупные.
Есть моментум фонды, на пример MTUM. Сейчас это фонд наполнен хайтек компаниями, поменяется мода и фонд переложится. И главное, косты минимальные и влеталова с налогами нет.
Заніс в фолдер - Потенційні ІТФс. Дуже дякую за інформацію!
зі. За 5 років + 107%, імхо, непогано для вклав і забув!
Чим докорінно він відрізняється від американського S&P 6 (500) ? (Наявністю тесли) чи Nasdaq 100 ? Впевнений що в середині 80 х були заклики до японських інвесторів вкладатись в індекс Nikkei тих хто вагався запевняли що японський ринок це не американський
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Чим докорінно він відрізняється від американського S&P 6 (500) ? (Наявністю тесли) чи Nasdaq 100 ? Впевнений що в середині 80 х були заклики до японських інвесторів вкладатись в індекс Nikkei тих хто вагався запевняли що японський ринок це не американський
Не пойму, в чем вы меня пытаетесь убедить? Что лучше купить вечно перспективный Газпром или весь российский рынок, у которого Р/Е в 5 раз ниже чем у рынка США. Но блин, пузырь растет, а РТС 15 лет на месте. Таунхаус в пригороде Лондона £900к, а такой же объект под Киевом $50к. Это в 30 раз Карл! И если в % Киев может расти быстрее Лондона, но лондонский дом в абсолюте будет уходить за горизонт.
Разница между американским и японским/германским/российским рынках в том, что на NYSE есть все сектора. Сейчас модные технологии, 5лет назад медицина, 10 - банки, 15 энергетика. Можно купить широкий рынок и ждать пока модные компании наберут капитализации и увеличат вес в индексе. Лучше купить фонд ориентированный на моментум. Он ловит моду, если она длится дольше года.
На TYO в середині 80х теж були усі сектори Я до чого веду Ніхто не знає майбутнього, тому через двадцять років американський індекс може подвоїтись а може втратити половину. Японські інвестори не дурніші від українських чи американських і коли в середині 80х інвестували в свій індекс теж мабуть очікували подальшого росту (після шалених попередніх десяти років того часу).
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД