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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 27 вер, 2020 00:30
Ukrainian написав: St/2 написав:
что на NYSE есть все сектора.
На TYO в середині 80х теж були усі сектори
Я до чого веду
Ніхто не знає майбутнього, тому через двадцять років американський індекс може подвоїтись а може втратити половину.
Японські інвестори не дурніші від українських чи американських і коли в середині 80х інвестували в свій індекс теж мабуть очікували подальшого росту (після шалених попередніх десяти років того часу).
Это аргумент
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