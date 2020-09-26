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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 00:30

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:что на NYSE есть все сектора.

На TYO в середині 80х теж були усі сектори
Я до чого веду
Ніхто не знає майбутнього, тому через двадцять років американський індекс може подвоїтись а може втратити половину.
Японські інвестори не дурніші від українських чи американських і коли в середині 80х інвестували в свій індекс теж мабуть очікували подальшого росту (після шалених попередніх десяти років того часу).

Это аргумент
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 09:51

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:что на NYSE есть все сектора.

На TYO в середині 80х теж були усі сектори
Я до чого веду
Ніхто не знає майбутнього, тому через двадцять років американський індекс може подвоїтись а може втратити половину.
Японські інвестори не дурніші від українських чи американських і коли в середині 80х інвестували в свій індекс теж мабуть очікували подальшого росту (після шалених попередніх десяти років того часу).

Я хочу погодитись... Тому спостерігаємо за президентським перегонами в Штатах.

Якщо влада перейде переможцю мирно, то можна сміливо вкладатись в Штати надовго.
По перше на часі нова технологічна революція - зелена енергетика, 5 джі, біотехнології.

І Штати будуть тут грати першу скрипку.

Якщо в Штатах почнеться завал, то ми можемо сміливо забути про фондовий ринок років на ...надцять :) і перебиратись на хутори...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 09:52

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:что на NYSE есть все сектора.

На TYO в середині 80х теж були усі сектори
Я до чого веду
Ніхто не знає майбутнього, тому через двадцять років американський індекс може подвоїтись а може втратити половину.
Японські інвестори не дурніші від українських чи американських і коли в середині 80х інвестували в свій індекс теж мабуть очікували подальшого росту (після шалених попередніх десяти років того часу).

Все что нужно знать о индексе Японии
Зображення
Казалось бы индекс из 225 компаний, но по факту 40% веса занимает аж 10 компаний.
Вот сейчас ИТ сектор в моде, вот Никкей и воспрял духом. Уйдет мода исчезнут и япошки с радара.
Жаль нет данных до 2004 года, даже сейчас 1 сектор, почти половина индекса. В 80х, Сони и Панасоник были больше половины индекса.

Не все то долосрочный инвест актив, что состоит из акций.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:57

St/2 не совсем понял мысль. А структура S&P сильно отличается? Или в 80е (и даже в 90е) кто-то ставил под сомнение лидерство Сони и Панасоник? А Тойоту все считали лидером вплоть до 2020го года.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:20

airmax78
Вот структура S&P500 на средину 2019
Зображення

А это на интервале в 20 лет
Зображення

То есть капиталу есть куда перетекать, после того как в одном из секторов надут пузырь. За 25 лет были пузыри ИТ, Сырья, риалэстейт/финансов, медицины. И после лопанья - инвесторам было куда убегать.

А если для простоты понимания взять РФ. Там один сектор - добыча углеводородов. Да, формально там есть и Сбер и Магнит и Яндекс. Но, достаточно основному сектору заболеть и всё рухнуло.
В США, как экономика в целом, так и фондовый рынок разносторонне развиты, что создает устойчивость системы в целом и условия для дальнейшего развития. Чего нет в Японии и более мелких экономик.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:40

Если уж зашел разговор, давайте посмотрим на разные страновые индексы.ЗображенняЗображення

Как видно, даже на таком длинном интервале как 25 лет многие рынки не показывают впечатляющей доходности, часть вполне устойчивых стран имеют даже отрицательный результат. Длинный горизонт не залог успеха.
Еще момент, все индексы имели просадку больше 60%.

Факторов влияющих на развитие рынков множество, но в основном это диверсификация экономики и монетарная политика. Украине в этом смысле не повезло два раза.

А теперь картинка по США
Зображення
И дело даже не в том, что рынок США за это время сделал 8х и в несколько раз обогнал моносекторые индексы (объяснял в посте выше). А в том что индекс акций стабильно 1/3/5/10 летнем горизонте проигрывает блинным бондам.

Потому, главный вывод. Истина не в индексе акций, а в портфеле из разных классов автивов. Доходность 9%, худший год -7%, макс просадка в моменте -20% в моменте. Очень достойно. И главное, без налогов!

P.S. В понедельник открою ветку где попытаемся словить 10Х за 5 лет, на самом недооцененном риски.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:51

St/2
спасибо! ожидаю с нетерпением новую ветку.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:21

  St/2 написав:И после лопанья - инвесторам было куда убегать.


Справедливости ради - в случае схлопывания нынешнего технологического пузыря, единственным рынком, способным принять такой объем ликвидности, будет сам доллар, а на надувание других секторов понадобится время (годы).

Да и с самими будущими кандидатами для пузырей лично у меня - растерянность и сомнения. Я почти полностью отбрасываю возможность повторения пузырей сырья и недвижимости. Вероятно, это тоже будут высокие технологии, но не телеком направленности, а биотех, финтех, VR, AI. Возможен также второй бум энергетических и космических технологий
zРадио
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