Додано: Нед 27 вер, 2020 11:40

Если уж зашел разговор, давайте посмотрим на разные страновые индексы.Как видно, даже на таком длинном интервале как 25 лет многие рынки не показывают впечатляющей доходности, часть вполне устойчивых стран имеют даже отрицательный результат. Длинный горизонт не залог успеха.Еще момент, все индексы имели просадку больше 60%.Факторов влияющих на развитие рынков множество, но в основном это диверсификация экономики и монетарная политика. Украине в этом смысле не повезло два раза.А теперь картинка по СШАИ дело даже не в том, что рынок США за это время сделал 8х и в несколько раз обогнал моносекторые индексы (объяснял в посте выше). А в том что индекс акций стабильно 1/3/5/10 летнем горизонте проигрывает блинным бондам.Потому, главный вывод. Истина не в индексе акций, а в портфеле из разных классов автивов. Доходность 9%, худший год -7%, макс просадка в моменте -20% в моменте. Очень достойно. И главное, без налогов!P.S. В понедельник открою ветку где попытаемся словить 10Х за 5 лет, на самом недооцененном риски.