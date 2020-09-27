Додано: Пон 28 вер, 2020 03:06

St/2 написав: Лучше инвестировать в индексные фонды.

Идея собрать личный портфель который лучше индекса не нова, но большой опыт хэдж фондов (ребята там не глупые, и платят им не мало денег) не могут устойчиво это делать, так а мы чем лучше?

Лучше инвестировать в индексные фонды.Идея собрать личный портфель который лучше индекса не нова, но большой опыт хэдж фондов (ребята там не глупые, и платят им не мало денег) не могут устойчиво это делать, так а мы чем лучше?

Вложиться в широкие ETF и надеяться на "ребята там не глупые, и платят им не мало денег" скучно и неинтерестно.Индексные фонды не занимаются постоянными перетряхиваниями портфеля, а при ручном управлении - каждая ротация это +2-3% по позиции, даже если просто покупать ниже/продавать выше VWAP.Фиксировать прибыль и наблюдать как некоторые позиции за день выросли сильно выше рынка - действительно "ласкает Эго", особенно приятно ловить дневные минимумы/максимумы с точностью до 10 центов20-30 позиций, когда кажется что все просчитано и предсказуемо - ни разу не "винегрет", а легко-управляемый портфельРади интереса добавил в свою модель (просчитанную на получасовых свечках за последние пол-года) несколько ETF- QQQ, VOO, MTUM в режиме "вложил и забыл" вообще ни о чем, при ручном управлении тоже ниже среднего- UBOT/DUSL - давно хочу туда вложить 20-30%, но доступ к торговле Leveraged ETF на IB у меня появится только года через полтораМодель стратегии совершенно примитивная - покупаем ниже/продаем выше VWAP, если суточное изменение превышает BUYD/SELLD и P&L позиции достиг TAKE.LAME - "вложил и забыл", практически всегда худший вариант, с AMD все вроде понятно, LMT - надо думать