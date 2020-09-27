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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:41

Ukrainian
Можно заняться подгонкой и поискать оптимальные соотношения.
Но, в будущем они точно будут не оптимальными.
Зображення
Ключевой параметр Доходность на риск.
В данном случае 10,62/17,36=0,61
Все что больше 0,5 очень хорошо.
Если больше 1, то есть смысл подключать плече.

p.s. portfoliovisualizer всегда дает Total return
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:57

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:portfoliovisualizer всегда дает Total return

Тобто нерухомість показала однакову дохідність з американськими акціями
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 19:11

Ukrainian
Доходность/риск в 4,1 раза хуже
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 03:06

Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Лучше инвестировать в индексные фонды.
Идея собрать личный портфель который лучше индекса не нова, но большой опыт хэдж фондов (ребята там не глупые, и платят им не мало денег) не могут устойчиво это делать, так а мы чем лучше?

Вложиться в широкие ETF и надеяться на "ребята там не глупые, и платят им не мало денег" скучно и неинтерестно.
Индексные фонды не занимаются постоянными перетряхиваниями портфеля, а при ручном управлении - каждая ротация это +2-3% по позиции, даже если просто покупать ниже/продавать выше VWAP.
Фиксировать прибыль и наблюдать как некоторые позиции за день выросли сильно выше рынка - действительно "ласкает Эго", особенно приятно ловить дневные минимумы/максимумы с точностью до 10 центов :P .
20-30 позиций, когда кажется что все просчитано и предсказуемо - ни разу не "винегрет", а легко-управляемый портфель :P

Ради интереса добавил в свою модель (просчитанную на получасовых свечках за последние пол-года) несколько ETF
- QQQ, VOO, MTUM в режиме "вложил и забыл" вообще ни о чем, при ручном управлении тоже ниже среднего
- UBOT/DUSL - давно хочу туда вложить 20-30%, но доступ к торговле Leveraged ETF на IB у меня появится только года через полтора :(

Модель стратегии совершенно примитивная - покупаем ниже/продаем выше VWAP, если суточное изменение превышает BUYD/SELLD и P&L позиции достиг TAKE.
LAME - "вложил и забыл", практически всегда худший вариант, с AMD все вроде понятно, LMT - надо думать :roll:
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candle645
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:14

Выкладываясь в готовые фонды, никогда не снимешь пенку с рынка, по типу 80% портфеля в тесле и +500% за год без плечей
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:17

В инвест фонде сильно умные менеджеры на крутых ставках (платит покупатель и.е. ты) сделают фонд електро транспорта и купят туда сираную Николу, чем убьют всю доходность.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:52

  trololo написав:Выкладываясь в готовые фонды, никогда не снимешь пенку с рынка, по типу 80% портфеля в тесле и +500% за год без плечей

Ну це мабудь від "портфеля" залежить...
Якщо в тебе портфель був 10-20 куе і не останні грощі, то ОК.

Уяви, що в тебе "портфель" 200-500 куе - 1 млн, став би 80% в Теслу вганяти :?:

зі. А хтось можливо повірив в Нікола і загнав туди 80% свого портфеля, наразі кусає локті...
change_pm
 
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