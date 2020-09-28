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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:16

Re: Идеи для торговли на рынках США

Кстати, тестил Тесла М3 на выходных. Можно смотреть бесконечные видосы на ютьюбе, но пока сам не попробуешь - не поймешь. Почему я не сделал это хотя бы 6-9 мес назад? Попал бы в армию фанатов и точно бы не слился раньше времени.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:28

  airmax78 написав:
  St/2 написав:
  trololo написав:Выкладываясь в готовые фонды, никогда не снимешь пенку с рынка, по типу 80% портфеля в тесле и +500% за год без плечей

Чтобы получить +500% тесла не нужна, достаточно опционов, при нужном уровне фарта можно и в один день уложиться.

Бинарных?
Вся прелесть истории Троллоло и Тесла в том, что он озвучивал все что он делает в режиме реального времени. При чем говорил не просто что он делает, но и почему. Можно, конечно, считать, что просто повезло. Тем не менее, история уникальная. Последняя такая была у криптолюдей с биткоинами и эфирами еще в 2017м.

Разумеется на опционах.
Главный критерий - удача.
То что сделано на Тесле, не повторимо.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:37

  airmax78 написав:...и точно бы не слился раньше времени.

пожалеть?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:40

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...и точно бы не слился раньше времени.

пожалеть?

Да, Юрий, пожалуйста. Не хватает вашего участия. Вы всегда так хорошо можете поддержать в трудную минуту, подбодрить, воодушевить. Без таких светлых и душевных людей как вы - мир был бы безжалостным и темным местом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:36

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