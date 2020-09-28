|
|
|
Идеи для торговли на рынках США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:16
Кстати, тестил Тесла М3 на выходных. Можно смотреть бесконечные видосы на ютьюбе, но пока сам не попробуешь - не поймешь. Почему я не сделал это хотя бы 6-9 мес назад? Попал бы в армию фанатов и точно бы не слился раньше времени.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36192
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4285 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:28
airmax78 написав: St/2 написав: trololo написав:
Выкладываясь в готовые фонды, никогда не снимешь пенку с рынка, по типу 80% портфеля в тесле и +500% за год без плечей
Чтобы получить +500% тесла не нужна, достаточно опционов, при нужном уровне фарта можно и в один день уложиться.
Бинарных?
Вся прелесть истории Троллоло и Тесла в том, что он озвучивал все что он делает в режиме реального времени. При чем говорил не просто что он делает, но и почему. Можно, конечно, считать, что просто повезло. Тем не менее, история уникальная. Последняя такая была у криптолюдей с биткоинами и эфирами еще в 2017м.
Разумеется на опционах.
Главный критерий - удача.
То что сделано на Тесле, не повторимо.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10708
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 1556 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:37
airmax78 написав:
...и точно бы не слился раньше времени.
пожалеть?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14955
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 2048 раз.
- Подякували: 4449 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:40
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...и точно бы не слился раньше времени.
пожалеть?
Да, Юрий, пожалуйста. Не хватает вашего участия. Вы всегда так хорошо можете поддержать в трудную минуту, подбодрить, воодушевить. Без таких светлых и душевных людей как вы - мир был бы безжалостным и темным местом.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36192
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4285 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:36
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7611
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1379 раз.
- Подякували: 3131 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|