Кстати, тестил Тесла М3 на выходных. Можно смотреть бесконечные видосы на ютьюбе, но пока сам не попробуешь - не поймешь. Почему я не сделал это хотя бы 6-9 мес назад? Попал бы в армию фанатов и точно бы не слился раньше времени.
trololo написав:Выкладываясь в готовые фонды, никогда не снимешь пенку с рынка, по типу 80% портфеля в тесле и +500% за год без плечей
Чтобы получить +500% тесла не нужна, достаточно опционов, при нужном уровне фарта можно и в один день уложиться.
Бинарных? Вся прелесть истории Троллоло и Тесла в том, что он озвучивал все что он делает в режиме реального времени. При чем говорил не просто что он делает, но и почему. Можно, конечно, считать, что просто повезло. Тем не менее, история уникальная. Последняя такая была у криптолюдей с биткоинами и эфирами еще в 2017м.
Разумеется на опционах. Главный критерий - удача. То что сделано на Тесле, не повторимо.
airmax78 написав:...и точно бы не слился раньше времени.
пожалеть?
Да, Юрий, пожалуйста. Не хватает вашего участия. Вы всегда так хорошо можете поддержать в трудную минуту, подбодрить, воодушевить. Без таких светлых и душевных людей как вы - мир был бы безжалостным и темным местом.
airmax78 написав:Кстати, тестил Тесла М3 на выходных. Можно смотреть бесконечные видосы на ютьюбе, но пока сам не попробуешь - не поймешь. Почему я не сделал это хотя бы 6-9 мес назад? Попал бы в армию фанатов и точно бы не слился раньше времени.
Весной попался в каршеринге электро-Смарт. Тоже понравилось. Советуете прикупить акций Даймлера?
Investors across Asia are watching Evergrande closely after losses in the company’s offshore notes spread to high-yield debt around the region last week. The developer is not only Asia’s biggest junk bond issuer, it’s also one of the most systemically important companies in China, with 293 million square meters of land reserves and projects in 237 cities as of the end of last year.
St/2 написав:zРадио Сейчас парадоксальная ситуация. Я её называю "Стадо единорогов". Есть ряд крупнейших компаний у которых столько денег, что они уже не заморачиваются на разработку, а покупают стартапы ради "патента". От Теслы где "красный директор" готов положить любые ресурсы ради достижения ценли. Фейсбука и Майкрософта которые скупают все что проклевывается как популярный продукт в их зоне влияния. И до Амазона, который идет во все сферы.
Верно, зрелые корпорации развиваются преимущество за счет покупки стартапов - внутри большой неповоротливой бюрократической структуры тяжелее вести R&D и NPD деятельность, несмотря на гигантский финансовый ресурс и экспертизу.
Но тут важно понимать, что не все интересное продается. Например, Фейсбук не продался Майкрософту. Убер - тоже. А Ютуб Гуглу - продался. И Инстаграм с Вотсапом - продался Фейсбуку.
Майкрософт долгие годы пас задних (в том числе не показывая рост капы), пока взлетали другие стартапы - ныне единороги, агрессивно отнимая его долю рынка. Так же будет и с Гугл, ФБ и Тенсент. Эппл, ИМХО, уже растет чисто по инерции и на монетизации ранее набранной клиентской базы - новациями там уже не пахнет...