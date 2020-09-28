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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:13
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Кстати, тестил Тесла М3 на выходных. Можно смотреть бесконечные видосы на ютьюбе, но пока сам не попробуешь - не поймешь. Почему я не сделал это хотя бы 6-9 мес назад? Попал бы в армию фанатов и точно бы не слился раньше времени.
Весной попался в каршеринге электро-Смарт. Тоже понравилось. Советуете прикупить акций Даймлера?
Не то. Электро-Смарт отличается от бензинового смарта только тем, что проезжает в 3 раза меньше. А в Тесла М3 ускорение 5 сек до 100 км/ч, автопилот, который, фактически, уже едет сам, и много разных фишек, которых нет ни у кого. И пробег: 500км на скорости в 110-120. Правда есть один большой недочет, который меня очень удивил - отсутствует автокорректор фар. Как так?!
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Додано: Вів 29 вер, 2020 19:54
Shell preparing for thousands of job cuts -The Times
Sep. 29, 2020 10:43 AM ET|About: Royal Dutch Shell plc (RDS.A)|By: Carl Surran, SA News Editor
Royal Dutch Shell (RDS.A -1.8%) is preparing to cut thousands of jobs, including hundreds of positions in the U.K., as it nears the conclusion of a global restructuring review designed to position it for the green energy transition, The Times reports.
The company could set out the scale of the job losses as soon as tomorrow, when it is expected to issue a trading update ahead of Q3 results next month.
Separately, Shell's executive VP of Integrated Gas Ventures De La Rey Venter reportedly told the Financial Times Commodities Global Summit that the demand for oil products eventually will decline, "whether this decade or next is anybody's guess."
Royal Dutch Shell "remains unloved [but] investors could still see 25% per annum returns across the next three years" even without a full recovery, Daniel Thurecht writes in a bullish analysis posted recently on Seeking Alpha.
RDS вже по 25 баксів, ще трішки і дійде до мінімумів березня...
зі. Спостерігаємо ...
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Додано: Вів 29 вер, 2020 19:55
airmax78 написав: Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Кстати, тестил Тесла М3 на выходных. Можно смотреть бесконечные видосы на ютьюбе, но пока сам не попробуешь - не поймешь. Почему я не сделал это хотя бы 6-9 мес назад? Попал бы в армию фанатов и точно бы не слился раньше времени.
Весной попался в каршеринге электро-Смарт. Тоже понравилось. Советуете прикупить акций Даймлера?
Не то. Электро-Смарт отличается от бензинового смарта только тем, что проезжает в 3 раза меньше. А в Тесла М3 ускорение 5 сек до 100 км/ч, автопилот
, который, фактически, уже едет сам, и много разных фишек, которых нет ни у кого. И пробег: 500км на скорости в 110-120. Правда есть один большой недочет, который меня очень удивил - отсутствует автокорректор фар. Как так?
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А нафіга автопілоту фари
зі. Чуваки на майбутне думають, коли "ти" взагалі за кермо триматись не будеш.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 19:56
Голосуємо за Palantir IPO чи ні?
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Додано: Вів 29 вер, 2020 20:02
change_pm написав:
RDS вже по 25 баксів, ще трішки і дійде до мінімумів березня...
зі. Спостерігаємо ...
Жижа опять вниз, ОПЕК уменьшает прогнозы потребления, возможно, будут снова резать квоты на добычу. Но увольнения в RDS и прочей нефтянке удивления вообще никакого не вызывают - это давно было и понятно, и анонсировано.
А вот что меня поразило сейчас, так это Maersk - минус 27 тыс рабочих мест, треть персонала. Выходит, с международной торговлей все плохо надолго...
Вот тебе и "Baltic Dry Index в полном порядке" (жаль, sequence
нельзя тегнуть, он его так рекламировал)...
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Додано: Вів 29 вер, 2020 20:17
change_pm написав: airmax78 написав: Gastarbaiter написав:
Весной попался в каршеринге электро-Смарт. Тоже понравилось. Советуете прикупить акций Даймлера?
Не то. Электро-Смарт отличается от бензинового смарта только тем, что проезжает в 3 раза меньше. А в Тесла М3 ускорение 5 сек до 100 км/ч, автопилот
, который, фактически, уже едет сам, и много разных фишек, которых нет ни у кого. И пробег: 500км на скорости в 110-120. Правда есть один большой недочет, который меня очень удивил - отсутствует автокорректор фар. Как так?
!
А нафіга автопілоту фари
зі. Чуваки на майбутне думають, коли "ти" взагалі за кермо триматись не будеш.
Я думаю это типичный американский пройоп с автомобильным светом. У них, как я понял, дико отсталые стандарты. Но для Тесла такое непростительно. Копеечный датчик не установить на заднюю ось и не связать его с сервоприводами (которые, кстати, есть, в отличие опять же от многих американских автомобилей).
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Додано: Вів 29 вер, 2020 20:32
airmax78 написав:
...отсутствует автокорректор фар. Как так?!
не хватает специалистов.
есть один, в далёкой Украине, но они его не знают.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 29 вер, 2020 20:35
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...отсутствует автокорректор фар. Как так?!
не хватает специалистов.
есть один, в далёкой Украине, но они его не знают.
Можете как-то передать их маркетологам? Вы же на прямой связи как я понял.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 20:42
airmax78
конечно, именно на прямой.
они спросят: чьё мнение? чем известен человек?
я скажу: мопами.
они поймут?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 29 вер, 2020 20:43
airmax78 написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
...отсутствует автокорректор фар. Как так?!
не хватает специалистов.
есть один, в далёкой Украине, но они его не знают.
Можете как-то передать их маркетологам? Вы же на прямой связи как я понял.
Макс, не скромничай. Ты ж - целевая. Просто запиши видеообращение из модного МОПа. Уверен, быстро отреагируют
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