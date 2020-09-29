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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:01
Yuri_T написав:airmax78
конечно, именно на прямой.
они спросят: чьё мнение? чем известен человек?
я скажу: мопами.
они поймут?
Так не поймут. Скажите: МОПами и вентфасадами. Тогда точно поймут.
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