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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:01
Yuri_T написав:airmax78
конечно, именно на прямой.
они спросят: чьё мнение? чем известен человек?
я скажу: мопами.
они поймут?
Так не поймут. Скажите: МОПами и вентфасадами. Тогда точно поймут.
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airmax78
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Додано: Вів 29 вер, 2020 22:45
change_pm написав:
Shell preparing for thousands of job cuts -The Times
Sep. 29, 2020 10:43 AM ET|About: Royal Dutch Shell plc (RDS.A)|By: Carl Surran, SA News Editor
Royal Dutch Shell (RDS.A -1.8%) is preparing to cut thousands of jobs, including hundreds of positions in the U.K., as it nears the conclusion of a global restructuring review designed to position it for the green energy transition, The Times reports.
The company could set out the scale of the job losses as soon as tomorrow, when it is expected to issue a trading update ahead of Q3 results next month.
Separately, Shell's executive VP of Integrated Gas Ventures De La Rey Venter reportedly told the Financial Times Commodities Global Summit that the demand for oil products eventually will decline, "whether this decade or next is anybody's guess."
Royal Dutch Shell "remains unloved [but] investors could still see 25% per annum returns across the next three years" even without a full recovery, Daniel Thurecht writes in a bullish analysis posted recently on Seeking Alpha.
RDS вже по 25 баксів, ще трішки і дійде до мінімумів березня...
зі. Спостерігаємо ...
Думаю, завтра в гору пойдет. Жестких локдаунов нет, машинки по дорогам ездят, продажи должны быть в целом неплохие.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:31
Gastarbaiter написав:Думаю, завтра в гору пойдет.
Жестких локдаунов нет, машинки по дорогам ездят, продажи должны быть в целом неплохие.
Чесно кажучи я чекаю на прийняття нових стимулів ...
беру тоді Теслу на всю "каклету" ...
RDS.A може і виросте, але 2-5% - це просто ні по що
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change_pm
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:42
change_pm написав:
Чесно кажучи я чекаю на прийняття нових стимулів ...
беру тоді Теслу на всю "каклету" ...
всегда знал, что вы человек хороший.
кому-то поможете выйти в хорошим профитом.
зы. наш местный эксперт по всем вопросам не знал, что можно будет сыграть от 350 до 425, закрывшись о доброго форумчанина, и отодвигал биды.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:25
Yuri_T написав: change_pm написав:
Чесно кажучи я чекаю на прийняття нових стимулів ...
беру тоді Теслу на всю "каклету" ...
всегда знал, что вы человек хороший.
кому-то поможете выйти в хорошим профитом.
зы. наш местный эксперт по всем вопросам не знал, что можно будет сыграть от 350 до 425, закрывшись о доброго форумчанина, и отодвигал биды.
У меня был очень плохой опыт покупки акций Тесла дважды. Покупка, после которой следовала просадка цены на +/-50%. Третьего раза я не переживу. Поэтому жду.
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airmax78
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:31
airmax78 написав:
Поэтому жду.
чего? разве что снова переставить цену вниз, когда рынок подойдёт к заявке.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:36
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Поэтому жду.
чего? разве что снова переставить цену вниз, когда рынок подойдёт к заявке.
Я для себя уровень покупки определил и ордер поставил. Не сыграет - значит не мое.
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airmax78
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:39
Кстати, первая партия id4 разлетелась в Штатах как горячие пырижкы. Так что не все так однозначно.
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airmax78
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:42
airmax78 написав:
Кстати, первая партия id4 разлетелась в Штатах как горячие пырижкы.
Так что не все так однозначно.
Скіко вона коштує в ліз? 350-450 баксів?
Ти б не взяв?
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change_pm
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:47
Yuri_T написав:
всегда знал, что вы человек хороший.
change_pm написав:
Чесно кажучи я чекаю на прийняття нових стимулів ...
беру тоді Теслу на всю "каклету" ...
кому-то поможете выйти в хорошим профитом.
зы. наш местный эксперт по всем вопросам не знал, что можно будет сыграть от 350 до 425, закрывшись о доброго форумчанина, и отодвигал биды.
І таки дякую!
А Ви не хотіли б прийняти участь у обговорюванні по темі гілки?
Куди інвестуєте? Які тікери спостерігаєте?
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