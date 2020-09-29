Она на 15ку минимум дешевле Модел Y. А качество исполнения, как я понимаю, по-выше. Поэтому, такое... Тесла срочно нужна младшая модель "задешево". Иначе все их бодрые цифры продаж скоро поплывут.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:28
Она на 15ку минимум дешевле Модел Y. А качество исполнения, как я понимаю, по-выше. Поэтому, такое... Тесла срочно нужна младшая модель "задешево". Иначе все их бодрые цифры продаж скоро поплывут.
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