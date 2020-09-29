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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:28

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Кстати, первая партия id4 разлетелась в Штатах как горячие пырижкы. Так что не все так однозначно.

Скіко вона коштує в ліз? 350-450 баксів?
Ти б не взяв? :)

Она на 15ку минимум дешевле Модел Y. А качество исполнения, как я понимаю, по-выше. Поэтому, такое... Тесла срочно нужна младшая модель "задешево". Иначе все их бодрые цифры продаж скоро поплывут.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:04

  airmax78 написав:Не то. Электро-Смарт отличается от бензинового смарта только тем, что проезжает в 3 раза меньше. А в Тесла М3 ускорение 5 сек до 100 км/ч, автопилот, который, фактически, уже едет сам, и много разных фишек, которых нет ни у кого. И пробег: 500км на скорости в 110-120. Правда есть один большой недочет, который меня очень удивил - отсутствует автокорректор фар. Как так?!

DeMuro говорит, что там даже Paint есть на планшете! Афигеть!
ПС. А в новой версии даже шахматы и нетфликс добавили! Блин, я уже начинаю серьезно задумываться над покупкой.
ППС. Там можно подключить звук пердежа при включении поворотников! Боже, Элон просто гений! Все, начинаю копить бабло.
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