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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 67686970 Додано: Сер 30 вер, 2020 14:28 change_pm написав: airmax78 написав: Кстати, первая партия id4 разлетелась в Штатах как горячие пырижкы. Так что не все так однозначно. Кстати, первая партия id4Так что не все так однозначно.

Скіко вона коштує в ліз? 350-450 баксів?

Ти б не взяв? Скіко вона коштує в ліз? 350-450 баксів?Ти б не взяв?

Она на 15ку минимум дешевле Модел Y. А качество исполнения, как я понимаю, по-выше. Поэтому, такое... Тесла срочно нужна младшая модель "задешево". Иначе все их бодрые цифры продаж скоро поплывут. Она на 15ку минимум дешевле Модел Y. А качество исполнения, как я понимаю, по-выше. Поэтому, такое... Тесла срочно нужна младшая модель "задешево". Иначе все их бодрые цифры продаж скоро поплывут. airmax78 Повідомлень: 36209 З нами з: 25.10.12 Подякував: 887 раз. Подякували: 4287 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 19:04 airmax78 написав: Не то. Электро-Смарт отличается от бензинового смарта только тем, что проезжает в 3 раза меньше. А в Тесла М3 ускорение 5 сек до 100 км/ч, автопилот, который, фактически, уже едет сам, и много разных фишек, которых нет ни у кого. И пробег: 500км на скорости в 110-120. Правда есть один большой недочет, который меня очень удивил - отсутствует автокорректор фар. Как так?! Не то. Электро-Смарт отличается от бензинового смарта только тем, что проезжает в 3 раза меньше. А в Тесла М3 ускорение 5 сек до 100 км/ч, автопилот, который, фактически, уже едет сам,. И пробег: 500км на скорости в 110-120. Правда есть один большой недочет, который меня очень удивил - отсутствует автокорректор фар. Как так?!

DeMuro говорит, что там даже Paint есть на планшете! Афигеть!

ПС. А в новой версии даже шахматы и нетфликс добавили! Блин, я уже начинаю серьезно задумываться над покупкой.

ППС. Там можно подключить звук пердежа при включении поворотников! Боже, Элон просто гений! Все, начинаю копить бабло. DeMuro говорит, что там даже Paint есть на планшете! Афигеть!ПС. А в новой версии даже шахматы и нетфликс добавили! Блин, я уже начинаю серьезно задумываться над покупкой.ППС. Там можно подключить звук пердежа при включении поворотников! Боже, Элон просто гений! Все, начинаю копить бабло. Gastarbaiter Повідомлень: 1687 З нами з: 26.02.18 Подякував: 505 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 67686970 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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