Она на 15ку минимум дешевле Модел Y. А качество исполнения, как я понимаю, по-выше. Поэтому, такое... Тесла срочно нужна младшая модель "задешево". Иначе все их бодрые цифры продаж скоро поплывут.
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:28
Она на 15ку минимум дешевле Модел Y. А качество исполнения, как я понимаю, по-выше. Поэтому, такое... Тесла срочно нужна младшая модель "задешево". Иначе все их бодрые цифры продаж скоро поплывут.
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:04
DeMuro говорит, что там даже Paint есть на планшете! Афигеть!
ПС. А в новой версии даже шахматы и нетфликс добавили! Блин, я уже начинаю серьезно задумываться над покупкой.
ППС. Там можно подключить звук пердежа при включении поворотников! Боже, Элон просто гений! Все, начинаю копить бабло.
Додано: Чет 01 жов, 2020 05:28
Дивлюсь на IDV та SPHD
Хороші дивіденти мають
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
|