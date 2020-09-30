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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:28
change_pm написав: airmax78 написав:
Кстати, первая партия id4 разлетелась в Штатах как горячие пырижкы.
Так что не все так однозначно.
Скіко вона коштує в ліз? 350-450 баксів?
Ти б не взяв?
Она на 15ку минимум дешевле Модел Y. А качество исполнения, как я понимаю, по-выше. Поэтому, такое... Тесла срочно нужна младшая модель "задешево". Иначе все их бодрые цифры продаж скоро поплывут.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:04
airmax78 написав:
Не то. Электро-Смарт отличается от бензинового смарта только тем, что проезжает в 3 раза меньше. А в Тесла М3 ускорение 5 сек до 100 км/ч, автопилот, который, фактически, уже едет сам, и много разных фишек, которых нет ни у кого
. И пробег: 500км на скорости в 110-120. Правда есть один большой недочет, который меня очень удивил - отсутствует автокорректор фар. Как так?!
DeMuro говорит, что там даже Paint есть на планшете! Афигеть!
ПС. А в новой версии даже шахматы и нетфликс добавили! Блин, я уже начинаю серьезно задумываться над покупкой.
ППС. Там можно подключить звук пердежа при включении поворотников! Боже, Элон просто гений! Все, начинаю копить бабло.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 05:28
Дивлюсь на IDV та SPHD
Хороші дивіденти мають
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Чет 01 жов, 2020 08:32
Ukrainian написав:
Дивлюсь на IDV та SPHD
Хороші дивіденти мають
Покупаем SPHD и шортим SPY = стабильно теряем деньги.
Как там Ваш налоговый инспектор реагирует на двойное налогообложение дивов?
Для клиентов я продумываю портфель, чтобы дивов не было совсем (они реинвестировались внутри фонда), зачем теребить дфс лишний раз.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:24
St/2 написав: Ukrainian написав:
Дивлюсь на IDV та SPHD
Хороші дивіденти мають
Покупаем SPHD и шортим SPY = стабильно теряем деньги.
Как там Ваш налоговый инспектор реагирует на двойное налогообложение дивов?
Для клиентов я продумываю портфель, чтобы дивов не было совсем (они реинвестировались внутри фонда), зачем теребить дфс лишний раз.
Перепрошую, але не зовсім зрозумів.
Є угода про уникнення.
Є факт виплати і факт утримання 15%.
У нас ставка 5%.
Ок, навіть якщо ставка 18% та 1,5% ВЗ, то мова про додаткову сплату максимум 4,5% у гривні по відповідному курсу.
Або лише 1,5% військового збору.
Взагалі не бачу проблеми декларування та сплати. Це не повторне оподаткування.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:28
airmax78 написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
Поэтому жду.
чего? разве что снова переставить цену вниз, когда рынок подойдёт к заявке.
Я для себя уровень покупки определил и ордер поставил. Не сыграет - значит не мое.
Навіть ордєр поставив?
На 100 - це під час громадянської війни за незалежність Каліфорнії.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:49
ib_investor написав: St/2 написав: Ukrainian написав:
Дивлюсь на IDV та SPHD
Хороші дивіденти мають
Покупаем SPHD и шортим SPY = стабильно теряем деньги.
Как там Ваш налоговый инспектор реагирует на двойное налогообложение дивов?
Для клиентов я продумываю портфель, чтобы дивов не было совсем (они реинвестировались внутри фонда), зачем теребить дфс лишний раз.
Перепрошую, але не зовсім зрозумів.
Є угода про уникнення.
Є факт виплати і факт утримання 15%.
У нас ставка 5%.
Ок, навіть якщо ставка 18% та 1,5% ВЗ, то мова про додаткову сплату максимум 4,5% у гривні по відповідному курсу.
Або лише 1,5% військового збору.
Взагалі не бачу проблеми декларування та сплати. Це не повторне оподаткування.
Скажем просто недогнав
чи не дочитав
Часто подаєш податкову декларацію по операціям ІБКР?
Переводиш виписку, завіряєш, платиш якісь податки, а потім ...
А потім з"ясовується
рекомендую прочитати історію половінкіна з попередніх сторінок...
, що шорти в ІБКР ДФС вважає прибутком, і ти нашортивши на 100 куе, торчиш ДФС 19.5 куе...
Наслідки торчання ДФС такої суми - це те ще житевий досвід ....
Ну, а процес взаємодії з ДФС ще те задоволення ...
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:51
St/2 написав: Ukrainian написав:
Дивлюсь на IDV та SPHD
Хороші дивіденти мають
Покупаем SPHD и шортим SPY = стабильно теряем деньги.
Как там Ваш налоговый инспектор реагирует на двойное налогообложение дивов?
Для клиентов я продумываю портфель, чтобы дивов не было совсем (они реинвестировались внутри фонда), зачем теребить дфс лишний раз
.
То таке питання, а чого не змінити податкову резиденцію, якщо в тебе сурьозні суми?
Ну тобто звалити повність з України і забити "болт" на спілкування з дфс..
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