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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:28

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Кстати, первая партия id4 разлетелась в Штатах как горячие пырижкы. Так что не все так однозначно.

Скіко вона коштує в ліз? 350-450 баксів?
Ти б не взяв? :)

Она на 15ку минимум дешевле Модел Y. А качество исполнения, как я понимаю, по-выше. Поэтому, такое... Тесла срочно нужна младшая модель "задешево". Иначе все их бодрые цифры продаж скоро поплывут.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:04

  airmax78 написав:Не то. Электро-Смарт отличается от бензинового смарта только тем, что проезжает в 3 раза меньше. А в Тесла М3 ускорение 5 сек до 100 км/ч, автопилот, который, фактически, уже едет сам, и много разных фишек, которых нет ни у кого. И пробег: 500км на скорости в 110-120. Правда есть один большой недочет, который меня очень удивил - отсутствует автокорректор фар. Как так?!

DeMuro говорит, что там даже Paint есть на планшете! Афигеть!
ПС. А в новой версии даже шахматы и нетфликс добавили! Блин, я уже начинаю серьезно задумываться над покупкой.
ППС. Там можно подключить звук пердежа при включении поворотников! Боже, Элон просто гений! Все, начинаю копить бабло.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 05:28

Дивлюсь на IDV та SPHD
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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:32

  Ukrainian написав:Дивлюсь на IDV та SPHD
Хороші дивіденти мають :roll:

Покупаем SPHD и шортим SPY = стабильно теряем деньги.
Как там Ваш налоговый инспектор реагирует на двойное налогообложение дивов?
Для клиентов я продумываю портфель, чтобы дивов не было совсем (они реинвестировались внутри фонда), зачем теребить дфс лишний раз.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:24

  St/2 написав:
  Ukrainian написав:Дивлюсь на IDV та SPHD
Хороші дивіденти мають :roll:

Покупаем SPHD и шортим SPY = стабильно теряем деньги.
Как там Ваш налоговый инспектор реагирует на двойное налогообложение дивов?
Для клиентов я продумываю портфель, чтобы дивов не было совсем (они реинвестировались внутри фонда), зачем теребить дфс лишний раз.

Перепрошую, але не зовсім зрозумів.
Є угода про уникнення.
Є факт виплати і факт утримання 15%.
У нас ставка 5%.
Ок, навіть якщо ставка 18% та 1,5% ВЗ, то мова про додаткову сплату максимум 4,5% у гривні по відповідному курсу.
Або лише 1,5% військового збору.
Взагалі не бачу проблеми декларування та сплати. Це не повторне оподаткування.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:28

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Поэтому жду.

чего? разве что снова переставить цену вниз, когда рынок подойдёт к заявке.

Я для себя уровень покупки определил и ордер поставил. Не сыграет - значит не мое.

Навіть ордєр поставив?
На 100 - це під час громадянської війни за незалежність Каліфорнії.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:49

  ib_investor написав:
  St/2 написав:
  Ukrainian написав:Дивлюсь на IDV та SPHD
Хороші дивіденти мають :roll:

Покупаем SPHD и шортим SPY = стабильно теряем деньги.
Как там Ваш налоговый инспектор реагирует на двойное налогообложение дивов?
Для клиентов я продумываю портфель, чтобы дивов не было совсем (они реинвестировались внутри фонда), зачем теребить дфс лишний раз.

Перепрошую, але не зовсім зрозумів.
Є угода про уникнення.
Є факт виплати і факт утримання 15%.
У нас ставка 5%.
Ок, навіть якщо ставка 18% та 1,5% ВЗ, то мова про додаткову сплату максимум 4,5% у гривні по відповідному курсу.
Або лише 1,5% військового збору.
Взагалі не бачу проблеми декларування та сплати. Це не повторне оподаткування.

Скажем просто недогнав :) чи не дочитав :)

Часто подаєш податкову декларацію по операціям ІБКР?

Переводиш виписку, завіряєш, платиш якісь податки, а потім ...
рекомендую прочитати історію половінкіна з попередніх сторінок...


А потім з"ясовується, що шорти в ІБКР ДФС вважає прибутком, і ти нашортивши на 100 куе, торчиш ДФС 19.5 куе...

Наслідки торчання ДФС такої суми - це те ще житевий досвід ....

Ну, а процес взаємодії з ДФС ще те задоволення ... :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:51

  St/2 написав:
  Ukrainian написав:Дивлюсь на IDV та SPHD
Хороші дивіденти мають :roll:

Покупаем SPHD и шортим SPY = стабильно теряем деньги.
Как там Ваш налоговый инспектор реагирует на двойное налогообложение дивов?
Для клиентов я продумываю портфель, чтобы дивов не было совсем (они реинвестировались внутри фонда), зачем теребить дфс лишний раз.

То таке питання, а чого не змінити податкову резиденцію, якщо в тебе сурьозні суми?

Ну тобто звалити повність з України і забити "болт" на спілкування з дфс..
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