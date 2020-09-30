Ти, начебто, виставляєш себе розумною людиною.
Але реально туго доганяєш.
100 - це рівень при майбутній війні.
Там твій ордєр?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:12
Ти, начебто, виставляєш себе розумною людиною.
Але реально туго доганяєш.
100 - це рівень при майбутній війні.
Там твій ордєр?
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:33
От ти странна людина!
Саме половінкін і описав історію з шортами і дфс...
Я в ІБКР декларацію не брав і не збираюсь поки, тому не знаю, чи там тільки дівіденди позначені, чи всі здобутки за період.
Якщо всі здобутки за період, тоді - велкам то зе лайт, баді
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:10
Все мы тут, как видишь, туго догоняем. 500 - это уровень который мы видели непосредственно перед карантином. С тех пор мало что фундаментально изменилось в положении Тесла на рынке, но капитализация выросла в 4 раза. Ты считаешь, что для того, чтобы капитализация Тесла вернулась к "нормальности" должна начаться война или упасть метерорит? Я думаю, что это вполне может произойти и без таких драматических событий. А ордер мой не скажу на каком уровне чтобы вы с человеколюбивым Юрой не сглазили.
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:14
Залиш мою особистість мені))
Котлети окремо, мухи окремо. Так ти взмозі говорити?
Мова про «подвійне оподаткування дивідендів».
Припустимо, в мене нема шортів.
Припустимо, я бачу зміни законодавства і мене не турбує питання доходів від продажу акцій в контексті його оподаткування без врахування витрат на придбання.
Тобто, нема нічого, що тебе так турбує.
В такому випадку, ти бачиш проблему з можливим подвійним оподаткуванням дивідендів, чи ні?
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:30
нормально вообще?
никого не трогаю, примус починяю.
зы. нет там никакого оффера. наивный мальчик-инвестор еще мало вас знает.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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