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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:12

  airmax78 написав:
  ib_investor написав:
  airmax78 написав:100 = 500 до трюка со сплитом. 500 было в начале этого года. Не помню чтобы в это время какая-то война в Калифорнии велась.

Ти, начебто, виставляєш себе розумною людиною.
Але реально туго доганяєш.
100 - це рівень при майбутній війні.
Там твій ордєр?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:33

  ib_investor написав:
  change_pm написав:Скажем просто недогнав

Я не проти твоїх інтерпретацій рівня мого розуміння.
Шорти - питання складне і ніким не описане.
З оподаткуванням дивідендів ситуація зрозуміла, є виписані норми, є угода про уникнення подвійного оподаткування, є процедура декларування в Україні і сплати задекларованих сум.
Тому я перепитав Половінкіна про складності саме цього питання.
І ніякого іншого.

От ти странна людина! :)

Саме половінкін і описав історію з шортами і дфс...

Я в ІБКР декларацію не брав і не збираюсь поки, тому не знаю, чи там тільки дівіденди позначені, чи всі здобутки за період.

Якщо всі здобутки за період, тоді - велкам то зе лайт, баді :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:10

  ib_investor написав:
  airmax78 написав:100 = 500 до трюка со сплитом. 500 было в начале этого года. Не помню чтобы в это время какая-то война в Калифорнии велась.

Ти, начебто, виставляєш себе розумною людиною.
Але реально туго доганяєш.
100 - це рівень при майбутній війні.
Там твій ордєр?

Все мы тут, как видишь, туго догоняем. 500 - это уровень который мы видели непосредственно перед карантином. С тех пор мало что фундаментально изменилось в положении Тесла на рынке, но капитализация выросла в 4 раза. Ты считаешь, что для того, чтобы капитализация Тесла вернулась к "нормальности" должна начаться война или упасть метерорит? Я думаю, что это вполне может произойти и без таких драматических событий. А ордер мой не скажу на каком уровне чтобы вы с человеколюбивым Юрой не сглазили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:14

Залиш мою особистість мені))
Котлети окремо, мухи окремо. Так ти взмозі говорити?
Мова про «подвійне оподаткування дивідендів».
Припустимо, в мене нема шортів.
Припустимо, я бачу зміни законодавства і мене не турбує питання доходів від продажу акцій в контексті його оподаткування без врахування витрат на придбання.
Тобто, нема нічого, що тебе так турбує.
В такому випадку, ти бачиш проблему з можливим подвійним оподаткуванням дивідендів, чи ні?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:20

Мак Сім, останнє було для акурта, тобто, для change.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:30

  airmax78 написав:...А ордер мой не скажу на каком уровне чтобы вы с человеколюбивым Юрой не сглазили.

нормально вообще?
никого не трогаю, примус починяю.

зы. нет там никакого оффера. наивный мальчик-инвестор еще мало вас знает.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 68697071
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