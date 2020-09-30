Ти, начебто, виставляєш себе розумною людиною.
Але реально туго доганяєш.
100 - це рівень при майбутній війні.
Там твій ордєр?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:12
Ти, начебто, виставляєш себе розумною людиною.
Але реально туго доганяєш.
100 - це рівень при майбутній війні.
Там твій ордєр?
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:33
От ти странна людина!
Саме половінкін і описав історію з шортами і дфс...
Я в ІБКР декларацію не брав і не збираюсь поки, тому не знаю, чи там тільки дівіденди позначені, чи всі здобутки за період.
Якщо всі здобутки за період, тоді - велкам то зе лайт, баді
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:10
Все мы тут, как видишь, туго догоняем. 500 - это уровень который мы видели непосредственно перед карантином. С тех пор мало что фундаментально изменилось в положении Тесла на рынке, но капитализация выросла в 4 раза. Ты считаешь, что для того, чтобы капитализация Тесла вернулась к "нормальности" должна начаться война или упасть метерорит? Я думаю, что это вполне может произойти и без таких драматических событий. А ордер мой не скажу на каком уровне чтобы вы с человеколюбивым Юрой не сглазили.
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:14
Залиш мою особистість мені))
Котлети окремо, мухи окремо. Так ти взмозі говорити?
Мова про «подвійне оподаткування дивідендів».
Припустимо, в мене нема шортів.
Припустимо, я бачу зміни законодавства і мене не турбує питання доходів від продажу акцій в контексті його оподаткування без врахування витрат на придбання.
Тобто, нема нічого, що тебе так турбує.
В такому випадку, ти бачиш проблему з можливим подвійним оподаткуванням дивідендів, чи ні?
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:30
нормально вообще?
никого не трогаю, примус починяю.
зы. нет там никакого оффера. наивный мальчик-инвестор еще мало вас знает.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:44
У Вас вероятно узкий портфель кейсов взаимодействия с системой.
IB является налоговым агентом по дивам американских эмитентов и 10% он удерживает сразу. По хорошему нужно доплатить военный сбор. Но.
Установить факт уплаты НДФЛ можно только при помощи документа установленного образца. Он обойдется в 50$ минимум. Причем, для каждой выплаты дивов нужно отдельное подтверждение. К примеру, SPHD платит дивы ежемесячно, то есть расходы на справки 600$ +, а точнее минус время.
Ну и SPHD хуже рынка СП500, так что смысла в див фондах смысла нет, один геморой.
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:47
Реплика из поста выше относится и к Вам. Большой ли у Вас опыт смены резиденства.
Украинское законодательство прописано таким образом, что отказаться от резиденства очень не тривиальная задача.
А учитывая новые подходы, ДФС скоро сама начнет списывать долги с вашей кредитной карты.
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:40
Re: Идеи для торговли на рынках США
IDV 7% та SPHD 5% дивідентів
СП500 1.5%
Якщо ви про майбутній ріст СП500 який обжене усіх; то може і не обігнати.
А дивіденти капають з автоматичним дивідент реінвестуванням ще плюс 0.5- 1% до ставки
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:12
SPHD средняя доходность 6% и просадка 30%
У рынка 11% и 19% соответственно.
Моментум лучше рынка.
О чем еще говорить.
Компания которая платит дивы не может или не хочет развиваться.
Перечитываем на ночь теорему Миллера-Модельяни.
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