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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:24
Товарисчі, які думки по тікеру BABA? Буде 355, як ТП?
Тримати в портфелі, як китайскией "амазон"?
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