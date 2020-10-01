Товарисчі, які думки по тікеру BABA? Буде 355, як ТП?
Тримати в портфелі, як китайскией "амазон"?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:24
BABA
Товарисчі, які думки по тікеру BABA? Буде 355, як ТП?
Тримати в портфелі, як китайскией "амазон"?
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:04
Re: Идеи для торговли на рынках США
Past performance is no guarantee of future results.
Dividend stocks are known for being safe, reliable investments. Many of them are top value companies. The dividend aristocrats, companies that have increased their dividend annually over the past 25 years, are often considered safe companies.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:51
Ukrainian
Блондинку спрашивают: Какая вероятность встретить динозавра?
Блондинка отвечает: 50%, или встречу или нет.
Погружайтесь в тему, там столько тонкостей.
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:51
St/2
Наступним після техно може бути бульбашка з сировиною
Тому можна додати PICK до watch list
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 02 жов, 2020 06:44
XOM дуже спокусливо виглядає на 20 річних мінімумах та з 10.5% дивідентів
Світ ще не скоро відмовиться від нафти на 100%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:55
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