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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:24

BABA

Товарисчі, які думки по тікеру BABA? Буде 355, як ТП?

Тримати в портфелі, як китайскией "амазон"?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:04

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Моментум лучше рынка.


Past performance is no guarantee of future results.

  St/2 написав:Компания которая платит дивы не может или не хочет развиваться.
Перечитываем на ночь теорему Миллера-Модельяни.


Dividend stocks are known for being safe, reliable investments. Many of them are top value companies. The dividend aristocrats, companies that have increased their dividend annually over the past 25 years, are often considered safe companies.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:51

Ukrainian
Блондинку спрашивают: Какая вероятность встретить динозавра?
Блондинка отвечает: 50%, или встречу или нет.

Погружайтесь в тему, там столько тонкостей.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:51

St/2
Наступним після техно може бути бульбашка з сировиною
Тому можна додати PICK до watch list
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 06:44

XOM дуже спокусливо виглядає на 20 річних мінімумах та з 10.5% дивідентів
Світ ще не скоро відмовиться від нафти на 100%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:55

  Ukrainian написав:XOM дуже спокусливо виглядає на 20 річних мінімумах та з 10.5% дивідентів
Світ ще не скоро відмовиться від нафти на 100%

Прошлая див доходность не гарантирует дивы в будущем.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:40

Re: Идеи для торговли на рынках США

Імхо, наразі більшу сумму треба тримати в кешіку і не вестись ні на дешеві акції, ні на дивіденди...

Я вірю, що ми на історичному зламі економічних моделей і все, що ми знали раніше, може не спрацювати.

Мене інколи так підмиває, щось купити в портфель надовго і дешево (RDS, RIO і так далі), але потім я думаю, а раптом - це все початок ведмежого ринку на роки???

Тобто я наразі куплю по 25-50 баксів тікер, а через рік взнаю, що він тепер коштує - 15-30. Буде офігенна інвестиція :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:42

  St/2 написав:
  trololo написав:Выкладываясь в готовые фонды, никогда не снимешь пенку с рынка, по типу 80% портфеля в тесле и +500% за год без плечей

Чтобы получить +500% тесла не нужна, достаточно опционов, при нужном уровне фарта можно и в один день уложиться.


ну можно поерничать, конечно. но я говорил "без плечей", и тем более без тающей временной стоимости.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:03

Re: Идеи для торговли на рынках США

Trololo, есть новые идеи? Или продолжаем ехать на Тесла пока?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:05

Всё линейное - нелинейно.

+500% за год круто, но такой год не повторим, а люди хотят стабильности
St/2
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  #<1 ... 69707172
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