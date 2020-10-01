airmax78 написав:Trololo, есть новые идеи? Или продолжаем ехать на Тесла пока?
если хочется экзотики хеджирования, то рекомендую межрыночный спрэд, лонг тесла шорт никола 60/30 вполне себе неплохая идея. и деньги может принести, и защита от направленного колебания рынка, и на вечеринке можно похвалиться женам друзей, если оба плеча сыграют в плюс
уверен, что 8 ярдов, или сколько там стоит щас никола - это очень дофига. я думал раньше у них литий и обещалки как у всех. а водород это приговор изначально. жаль что я не знал про эту шляпу когда она была по 100 дол
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 02 жов, 2020 13:10, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:trololo так что, думаете, все: тесла ушла за горизонт бесповоротно? Дальше только рост с микрокоррекциями?
с 500 до 350 (дважды) - нифига не микро, такую коррекцию еще надо иметь яйки пересидеть. а глобально пока будет рост, пока шорт флоат до 2-3 % не упадет.
я посмотрел беттери дей - мне понравилось то, чем они занимаются.
Мне, если честно, тоже. Правда тут же начались разговоры о том насколько презентованная технология производства лития реальна и получит ли Маск разрешение и когда. На счет шортов - хороший ли это индикатор?
trololo написав: уверен, что 8 ярдов, или сколько там стоит щас никола - это очень дофига. я думал раньше у них литий и обещалки как у всех. а водород это приговор изначально. жаль что я не знал про эту шляпу когда она была по 100 дол
Ну чего? При условно бесплатной электроэнергии (а с ВИЭ к этому все и идет), водород имеет перспективы. Особенно там, где важен вес: в грузовом и авиатранспорте.
trololo написав: уверен, что 8 ярдов, или сколько там стоит щас никола - это очень дофига. я думал раньше у них литий и обещалки как у всех. а водород это приговор изначально. жаль что я не знал про эту шляпу когда она была по 100 дол
Ну чего? При условно бесплатной электроэнергии (а с ВИЭ к этому все и идет), водород имеет перспективы. Особенно там, где важен вес: в грузовом и авиатранспорте.
имхо, не имеет. водородный транспорт или там заправка - это потенциальные бомбы в кислородной среде. требуется очень большое давление для нормальной упаковки, молекула очень маленькая. я конечно обыватель, но пока перспективы не очень, если не будет супер прорывов. а вот литий ионные батареи вполне себе развиваются потихоньку.
цены падают, не даром тесла на массовый сегмент где не надо супер характеристики, переходит на железофосфат. смотрел себе ячейки для резерва в дом, на перспективу. цены уже адекватные, ячейка 65ач 3.2в всего 45 дол. т.е. система емкостью 8квт потянет около 2куе за ячейки (контроллеры инверторы не считаем). это очень хорошо, обязательно поставлю. можно гонять хоть каждый день, в отличии от гелевых AGМ