Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:43

airmax78 написав: trololo написав:

уверен, что 8 ярдов, или сколько там стоит щас никола - это очень дофига. я думал раньше у них литий и обещалки как у всех. а водород это приговор изначально. жаль что я не знал про эту шляпу когда она была по 100 дол уверен, что 8 ярдов, или сколько там стоит щас никола - это очень дофига. я думал раньше у них литий и обещалки как у всех. а водород это приговор изначально. жаль что я не знал про эту шляпу когда она была по 100 дол

Ну чего? При условно бесплатной электроэнергии (а с ВИЭ к этому все и идет), водород имеет перспективы. Особенно там, где важен вес: в грузовом и авиатранспорте. Ну чего? При условно бесплатной электроэнергии (а с ВИЭ к этому все и идет), водород имеет перспективы. Особенно там, где важен вес: в грузовом и авиатранспорте.

имхо, не имеет. водородный транспорт или там заправка - это потенциальные бомбы в кислородной среде. требуется очень большое давление для нормальной упаковки, молекула очень маленькая. я конечно обыватель, но пока перспективы не очень, если не будет супер прорывов. а вот литий ионные батареи вполне себе развиваются потихоньку.цены падают, не даром тесла на массовый сегмент где не надо супер характеристики, переходит на железофосфат. смотрел себе ячейки для резерва в дом, на перспективу.цены уже адекватные, ячейка 65ач 3.2в всего 45 дол. т.е. система емкостью 8квт потянет около 2куе за ячейки (контроллеры инверторы не считаем). это очень хорошо, обязательно поставлю. можно гонять хоть каждый день, в отличии от гелевых AGМ