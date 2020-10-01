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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:17

airmax78

я тут смотрю
https://finviz.com/quote.ashx?t=tsla

Shs Float 741.46M
Short Float 7.96%
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:39

  trololo написав:airmax78

я тут смотрю
https://finviz.com/quote.ashx?t=tsla

Shs Float 741.46M
Short Float 7.96%

Да, я не прав. Это объем коротких сделок за день, а не открытая позиция.
airmax78
 
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